iPhone 13於17日晚上8點開放預購，包括中國大陸及台灣市場在內的全球市場紛紛傳出預購超乎預期熱絡的消息。市場人士分析，iPhone 13後續買氣若能延續預購熱潮，將為台積電、大立光、和碩、鴻海、欣興、宏捷科、穩懋等台廠供應鏈帶來出貨成長新動能。

蘋果公司近年業績非常倚重的中國市場，部份電商16日即進行預約，i13粉色款在天貓平台開賣三分鐘即宣告售罄，16日下午天貓就收到300萬筆訂單，其中又以粉色款最受追捧，蘋果公司不得不於17日連夜對其天貓旗艦店進行補貨。京東平台16日當天也湧進超過200萬人預訂，超過去年iPhone 12的150萬預訂量。而中國蘋果官網17日晚間開放預購，開賣1小時更因大塞車而當機。

美國AT&T、Verizon和T-Mobile等三大電信商相繼祭出0元方案刺激換機潮。i13/i13 Pro/i13 mini最低0元，i13 Pro Max最高享1,000美元折扣，被視為催出美國市場買氣的殺手鐧。

台灣方面，中華電開放網路限量預不到3分鐘即告額滿，台灣大網路門市開放預購10分鐘內額滿，遠傳線上預約登記開跑5分鐘，即破萬人蜂擁登記，台灣之星預購申辦量較i12成長近6成，亞太電預約量較去年倍增，五大電信公司均看好iPhone 13銷售力道。

蘋果台灣官網對於19日才上網預購i13 Pro及 Pro Max 128GB～1TB四種容量的天峰藍、石墨果粉，亦通知最快拿到手機的時間是10月底。被視為後續長銷熱賣款的i13 128／256GB的粉紅／白色需等到10月初或10月中才能到貨。momo、PChome等電商平台亦相繼掛出i13排隊等待的通知，連一般認為詢問度比較低的i13 mini亦不例外。

i13發表前後，對於今年首推1TB版本、網路瘋傳i13「貴森森」、「乾脆等下一代」的聲浪，分析師甚至競相發表i13新意不足、看衰銷量，但預約／預購熱絡超乎預期。市場解讀原因在於，i13雖較上一代i12只能算是小改款，但正式公布訂價後，i13加量不加價，中國訂價甚至比i12便宜300～800人民幣，台灣售價亦比i12便宜1,000~2,600元。

在全球消費性電子供應鏈零組件持續缺貨中，i13加量又降價，無形中提升了CP值，吸引果粉爭相加入預購行列，成為蘋果刺激iPhone 13全球熱銷的絕佳手段。而目前全球尚有2.5億果粉還使用3年前甚至更早的舊款iPhone，也成為引爆i13換機潮的潛在動能。

（相關新聞見A3）

(時報資訊)

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