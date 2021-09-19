近期航運股跌跌不休，但仍有部分公司不畏空頭打壓辦理現金增資，繼陽明之後，台驊投控已於日前完成現增抽籤，以17日收盤價155.5元來看，中籤者仍可小賺萬餘元。由於陽明7月下旬現增新股上市，就跌破182元現增價，因此PTT網友也不看好台驊這次現增後股價表現，還驚嚇地表示，陽明慘案冤魂未散，還這麼多人賭航運喔，真的沒救了！

航運貨代業台驊8月營收36.94億元，月增9.71％、年增192％，連續三個月營收翻倍成長，累計前8月營收208.24億元、年增134.28％，已超越去年全年營收151.6億元。

台驊為擴大營運規模，辦理現金增資1萬張、每股認購價140元，已於日前完成抽籤，中籤率1.09％，以17日收盤價155.5元估算，中籤的投資人仍可小賺萬餘元，本次增資發行新股預計23日上市。

9月進入旺季，海運貨量激增，不少業者搶在大陸十一黃金周前拉貨，導致全球物流鏈更緊繃，加價搶艙、保艙頻傳，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海等航商9月陸續調漲美國線運價，預期貨代業台驊9月營收也有機會創高。

事實上，台驊現增時機與陽明命運相同，同樣遇到行情不好，陽明7月下旬現增新股上市就跌破現增價，且股價一路下探，周五收在123元，距現增價182元已大幅修正逾32%，因此投資人也擔憂台驊140元現增價是否守得住。

在航運股空頭氣燄高張之際，PTT股板網友幾乎一面倒看壞台驊股價表現，航酸們紛紛留言，「恭喜抽到馬上套牢」、「還有人敢抽喔 錢真多」、「140天花板 空爆」、「23日才過戶，看來要跌跌不休了」、「一個不小心下周就在140下面了」、「印股票換鈔票」。

但還是有網友護航，「買到賺到 恭喜1%」、「誰那麼幸運」、「抽不到怒噓」、「成本1x 現增140 完全不想繳錢」、「怎麼一堆口嫌體直」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意