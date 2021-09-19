振興五倍券將於中秋連假後的第一個上班日9月22日上午9時起開放進行數位綁定。經濟部19日提醒數位五倍券還新增共同綁定功能，主綁人加共同綁定人最多五人，民眾可選擇至五倍券官網或到四大超商事務機操作共同綁定，也會有操作影片作說明，讓民眾可輕鬆完成綁定，前400萬名完成數位綁定者還可獲得好食券加碼金，可在餐飲、糕餅、夜市、市場等店家消費。

經濟部19日表示，數位五倍券今年特別新增共同綁定功能，讓每位民眾5000元的消費回饋金可以累積在主綁人的數位工具上使用，主綁人加共同綁定人最多五人，累積回饋金最高25000元，加上前400萬名綁定數位五倍券者，免抽籤即可獲得每名500元的好食券加碼，主綁人總計可獲27500元的使用額度，選擇數位五倍券好用又實惠。

經濟部指出，民眾在綁定前可至五倍券官網(5000.gov.tw)，查詢比較各種數位支付業者的優惠方案後，選擇於官網所連結的行動支付、電子票證或信用卡等數位支付業者頁面進行個人綁定，一經綁定後即不可再變更。綁定成功的頁面也會引導想再進行共同綁定的民眾連結回五倍券官網，利用讀卡機或健保快易通APP進行共同綁定；家中沒有讀卡機的民眾，在完成主綁人個人綁定後，可以持主綁人及共同綁定人的健保卡到四大超商事務機，按步驟操作即可順利完成共同綁定。

利用五倍券官網連結到數位支付業者平台完成數位綁定後，於畫面上選擇共同綁定按鈕會回到官網，自動帶出主綁人個人資訊，官網提供兩種身分認證方式供共同綁定操作。第一種是使用健保卡認證，需先備妥讀卡機並依序插入被綁定人的健保卡，點選讀卡進行綁定；第二種，若沒有讀卡機也可選擇於健保快易通APP上產生被綁定人的健保卡OTP認證碼，將該認證碼輸入，即可完成綁定。

經濟部提醒，選擇到超商事務機進行共同綁定的民眾，需在所選定的數位工具業者平台上完成主綁人綁定後，再攜帶主綁人及共同綁定人的健保卡，到超商事務機五倍券功能選項，點選共同綁定功能，先插入主綁人健保卡確認身分後，再依序按指令插入共同綁定人的健保卡，最後再插入主綁人健保卡結束綁定作業並列印小白單後，就完成共同綁定。超商事務機都會有清楚的操作步驟引導民眾使用，也會有共同綁定的操作影片作說明，民眾到超商進行共同綁定前，可至五倍券官網或超商業者網站瀏覽。

數位五倍券個人綁定期間將從今(110)年9 月 22 日至明(111)年4月30日止；共同綁定從今年9 月 22 日至10月1日止，期間內可新增或退出共同綁定；10月2日至10月6日中午12時前可退出共同綁定。

(時報資訊)