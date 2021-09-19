過去一年半全球疫情一波未平一波又起，使各大藥廠在研發疫苗之餘也積極尋找治療方法，終於在近日有所成果。默沙東、輝瑞和Atea都預計近月發表新冠肺炎口服藥後期臨床數據，如獲正面結果最快可望在年底上市。

去年疫情爆發至今，美國食品藥物管理局（FDA）僅核准吉立亞醫藥推出的抗病毒藥物Veklury，也就是瑞德西韋成份的藥品上市，但這款藥品必須採用靜脈注射，在疫情進入長期抗戰期後缺乏用藥便利性，於是催生了新一代口服抗病毒藥。

投資機構Jefferies預期，任何一款新冠口服藥若能獲得政府核准上市，將為藥廠創造1年100億美元營收。美國政府已經和默沙東簽下12億美元預購合約，只要默沙東的新冠口服藥取得FDA緊急使用授權，合約就會生效。

(時報資訊)