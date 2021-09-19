隨著通膨持續飆升而經濟成長放緩，出現停滯性通膨的機率大幅升高，市場尤其擔心1970年代的惡夢可能重演，不過投資人對於停滯性通膨與資產價格的關係存在著許多的誤解。

事實上，對於美國史上最具代表性的停滯性通膨時期，許多投資人都認為指的是1970年代，但據聖塔克拉拉大學利維商學院教授麥加利(Edward McQuarrie)引述數據指出，從通膨起漲點到相關影響反應結束計算，美國的停滯性通膨時期是從1966年到1982年。

在該段為期17年的期間，美國消費者物價指數(CPI)平均年化漲幅高達6.8％，較1947至1965年期間的1.7％，多出整整三倍，國內生產毛額(GDP)平均年化成長率僅2.2％，較1947-65年的4.5％，縮水超過一半。

至於停滯性通膨對金融市場的影響，投資人也出現不少誤解。

以債券為例，市場普遍認為隨著通膨飆升，利率必然跟著上揚，此舉將造成債券價格大跌。

然而，根據Ibbotson Associates的資料，1966到1982年期間，美國中期公債的平均年化報酬率高達7％，甚至略高於通膨。

股票部份，停滯性通膨時期股市表現低迷，以道瓊工業指數來說，道指在1966年1月首度漲破1,000點大關，但接下來16年大多數時間都低於該整數關卡，一直到1982年底才穩穩站在1,000點之上。

不過，其實美股表現並未如想像那樣差勁，以標普5百指數為例，同一期間加計股利後，標指平均年化報酬率甚至還有6.8％。

至於商品方面，傳統的看法是商品是做為通膨的最佳避險資產。1970年代標普高盛商品指數確實大漲，但當時農業商品占大宗，其中牛隻期貨占指數的權重逾50％，如今則僅占約5％。

黃金倒是出現狂飆，1971年每盎司報35美元，1980年時已飆破800美元。

(時報資訊)