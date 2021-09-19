（今年初以來主要貨幣對美元匯率，英鎊最穩定、澳幣有超跌空間。資料來源／渣打財富管理首席投資辦公室）

國際金融市場預期，美國聯準會主席鮑爾的措辭正式向市場提出預告，加上經濟展望更新，顯示更為強勁的通膨預估，美元指數近2日快速衝刺93，並以偏強氣勢於9/17站上93.25，外商銀行財富管理以美元偏強的模式下估測，今年以來對美元匯率最穩定的英鎊，和已通過經濟復甦盤整的澳幣，至今仍然超跌，短期內最近的支持位或見於0.72～0.73附近，後續走升可期。

匯豐銀行指出，聯準會的貨幣政策可能會繼續逐步轉向正常化，換句話說，即使聯準會可能對美國經濟的短期表現存在一些疑慮，但不太可能放棄其長期觀點及貨幣政策正常化計劃，而且減少買債可能不會立即推動美元走強，對於外匯市場卻能施加更大的影響。

匯豐銀行財富管理認為，與去年相比，美元的走勢不是很明確，但仍估測，美元將在未來幾季逐步走強，因為美元正逐步向更強勁的路徑發展，包括有兩項原因：首先，全球經濟增長可能正在放緩，但不會急劇減速。如果我們認為後一種情況可能發生，預計美元將會大幅攀升；其次，聯準會離最終的加息更近一步，這應該會提振美元匯率，尤其是在聯準會啟動減少買債的時候。

渣打財富管理指分析，美元指數上周上漲，是因為美國零售銷售數據強勁、費城聯準會企業展望樂觀，也推升了市場預期聯準會將縮減購債規模的可能性，歐元對美元下跌至1.17，英鎊則沿著月線逐步向上墊高。渣打財富管理首席投資辦公室回溯今年初迄今的外匯市場數據，英鎊是主要國際貨幣中，唯一對美元匯率仍維持升值。

富蘭克林證券投顧表示，英國八月通膨數據飆升，加上英國央行總裁認為英國已經達到收緊貨幣政策的最低門檻，且可能將被迫從目前的0.1％利率調漲，以降低未來兩、三年對抗通膨的壓力，市場預估2022年可能升息1～2次，較美、歐更快的升息步調，對英鎊在美元走強下，展現支撐的意義。

渣打財富管理亦就澳幣後市作出分析，澳洲國內生產總值在第三季顯著下滑，在美元強勢下，短期內的支持價位或見於0.72～0.73附近，0.70～0.71會是強固支持價位，預計第四季經濟將實現正成長，並且經濟擴張將持續到2022年，澳幣經歷了一段時間的整固之後，繼續看好其後市。

(時報資訊)