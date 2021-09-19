每年9月蘋果發表會公布的iPhone新機，通常早在七月就會開始拉貨，相關蘋概股也差不多會在此時開始逐漸反映iPhone的行情。但是近期受到台股大盤影響，電子股表現不如預期，凱基投顧董事長朱晏民指出，過去從7、8月就會開始醞釀的蘋果供應鏈行情，今年卻一反常態，直到現在，還是沒有明顯表現，反倒是中國蘋概股，股價已反映了好一陣子。

從中國蘋概股率先反映可以看出，並不是今年的iPhone 13沒有看頭，朱晏民認為，只要iPhone 13發表會後符合市場預期，台灣的蘋概股就有機會落後補漲。

iPhone 13是否能符合預期，銷量表現是最重要指標之一。

目前市場普遍預估，今年iPhone 13銷量將落在8千萬至9千萬支，比去年iPhone 12的7千多萬支略微成長。整年看下來，今年iPhone整體銷量有機會上看2.41億支，年增18.82％。

至於影響銷量的關鍵也離不開「售價」。安聯投信台灣科技基金經理人廖哲宏認為，由於目前公布的iPhone 13規格，普遍被認為與iPhone 12差異不大，在硬體規格沒有顯著改變下，iPhone 13的定價，「至少不能比去年更貴。」換句話說，若今年iPhone 13最低售價不超過去年iPhone 12的699美元，市場都還可以接受。

正因為規格沿用上一代，整體看來，蘋果供應鏈的變化並不會太大。

首先，iPhone 13的AP晶片今年升級到A15晶片，但是製程其實沒有明顯變動，晶圓代工依舊由台積電5奈米規格的先進製程吃下。而iPhone 13搭載的超廣角鏡頭組，也是由大立光與玉晶光分食；組裝與機殼也沒變，仍由鴻海與鴻準擔任主要供應商。

朱晏民提到，改變比較多的是充電電路板，iPhone 13的充電電路板由軟硬結合板，改成以SiP（系統級封裝）結合LCP軟板的模組化設計。因應設計改變，iPhone將擴大LCP軟板需求量。

雖然LCP軟板廠台郡今年第2季表現不如預期，單季EPS（每股稅後純益）只有0.33元，毛利率則滑落至2年來最低的14.3％；不過展望下半年，從7月進入蘋果iPhone拉貨旺季，法人預估，台郡今年營收有望突破百億元，加上手機營收比重提高，顯示手機LCP營收貢獻可能大幅成長。

此外值得注意的是， 支援5G毫米波（5G mmWave）的iPhone 13和iPhone 13 Pro，產品將延伸到更多國家，逐漸替代現有5G手機的Sub-6GHz規格。

目前估計毫米波機型將占iPhone 13總出貨量的6成以上，銷售數量約落在5千萬支以上，相比毫米波iPhone 12只有售出約2千萬支，成長超過一倍。

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(時報資訊)

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