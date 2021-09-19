回顧這1年多來，去年第一季疫情爆發，第二季重創各大產業，第三季逐漸止血回溫，第四季正式進入產業爆發期，直到今年上半年持續攀高，寫下史上最佳半年報的紀錄。但這正意味著現在開始，選股難度將大大提升。

以一般股票來說，「高度成長性」，無形就是一種上漲保證，以大部分個股來說，今年前三季的表現要超越去年前三季，一點都不難。可去年第四季開始的產業榮景，將令許多過去大家眼中的「績優股」，陷入業績的停滯、甚至衰退，相對股價來說，當然不是好消息！

因此我大膽提出一個不一樣的觀點，接下來，將會是「放牛班的春天」！

許多過去投資人看不上眼、甚至是虧損的股票，只要在第四季有足夠的題材，就有機會成為轉機股，而這個現象，在中秋連假前就有跡可循。

過去賠錢是應該、賺錢運氣好的大同，一直以來都因為土地資產，而遭到市場派覬覦，終於在去年，由市場派成功入主。但經營權易手後的第一任董事長，卻因為無法平息兩派的爭端，黯然退場，直到第二任董事長盧明光上台後，被認為是最佳平衡點，也被市場視為這家百年企業的救星。經過一系列的整頓、活化，順利在上半年轉虧為盈，這無疑就是放牛班出頭天的最佳寫照。大同近期股價異常強勢，連帶集團股精英、大世科，皆有不錯的表現。

裕隆同樣是過去一般投資人看不上眼的股票，但經歷董事長嚴陳莉蓮的減資調整體質，加上與鴻海合作發展電動車之後，似乎搖身一變成為台灣特斯拉，近期股價水漲船高，同樣是放牛班崛起的代表。

上半年產能受限的威鋒電子，下半年營收逐步增溫，挾帶USB 4改朝換代的優勢，近期股價表現十分傲人。第二季幾近損益兩平的鴻碩，下半年的電動車產品即將出貨，獲利有望大規模跳增，後勢不容小覷。過去連虧4年，上半年仍在虧損的台揚，由於今年有星鏈計畫的題材可供發酵，連假前的股價表現，亦是驚艷全市場。

或許第四季，投資人真的需要轉換心態，畢竟過去的模範生績優股，過去幾季的成績單都來到高標的水位，成長空間相對有限。這個時候以不一樣的角度，來發掘一些不同類型的股票，或許也是一種另類的聰明選股之道喔！

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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(時報資訊)

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