美國、日本、印度及澳洲四方安全對話（Quad）機制，四國領袖將於20日當周在美國華盛頓舉行首次四方峰會。日媒18日援引聯合聲明草案指出，Quad機制希望發起一項聯合計畫，以期強化半導體及其重要元件的供應鏈安全性。
日本經濟新聞報導，美國總統拜登將主持四國領袖的首次面對面峰會。美日印澳四國一直在尋求加強合作，以遏制中國日益強硬的趨勢。
報導指出，聯合聲明草案顯示，為了建立健全的供應鏈，四國將確認它們的半導體供應能力，並找出弱點。草案又指，先進技術的使用應以尊重人權的規則為基礎。
報導稱，上述草案沒有提到中國，但此舉旨在防止中國利用技術維持權威政體的方式，擴散到世界各地。
(時報資訊)
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