【時報-台北電】台股近兩周呈現量縮價跌格局，上周走跌197點，以17,276點作收，啟發投顧分析師楊基政認為，中秋節後大盤將易有較明確走勢，指標股台積電走勢與大盤月線是否跌破為觀察指標，並以8月營收與第四季展望佳、漲幅未過大者為短線操作重點；本周投資組合前兩大為亞聚（1308）、台塑（1301），再選入晶焱（6411）、中砂（1560）與威鋒電子（6756）。

台股中秋節前呈現量縮橫盤走勢，亦即在月、季線附近震盪，個股表現為主。本波自16,248點由台積電、聯電等半導體領軍上攻，型態上扭轉均線劣勢，27日重新站回月線後已由多方再次取回發球權，但能否具備續航能力，優先觀察台積電股價變化，以及多方能否守穩月線位置，櫃買指數9日頸線208.11點亦為觀察點。

中秋節後預料盤勢將有較為明朗的方向，但目前並無明顯主攻部隊，恐影響追價力道與續航力，盤面主要由8月營收成長股與轉機股單兵點放，操作上避免過度追漲殺跌，尤其避開今年漲幅已大、近期破底的個股，包括鈊象、璟德、天鈺、驊訊、茂達等，只要基期過高，今年無成長力道，股價都可能迎來大幅度修正。

近期美股三大指數中又以費半指數最為強勢，加上第三代半導體話題火熱，相關半導體族群若漲幅未過大者可留意，譬如具備碳化矽題材的中砂。另外電動車相關的裕隆、晶焱、中探針、EVA漲價受惠股亞聚、台塑、轉型或轉投資電商的友銓、東森等個股，皆是大盤短線陷入橫向整理之際可留意標的。（新聞來源：工商時報─柯宗沅／台北報導）

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個股觀測 優良 持平 注意