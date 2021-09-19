為貫徹落實大陸中宣部《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》有關要求，大陸國家稅務總局辦公廳發出通知，要求進一步加強文娛領域從業人員稅收管理。包含對對明星藝人、網路主播的個人工作室和企業，採查帳徵收方式申報納稅，並結合2020年個人所得稅情況，對有涉稅風險的對象進行一對一風險提示和督促整改。

但在啟動嚴查之際，也類似前兩年針對藝人查稅給予限期放寬條件，大陸國家稅務總局也說明，針對2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的對象，可以依法從輕、減輕或者免予處罰。

據《經濟觀察報》引述該《通知》要求，對明星藝人、網路主播成立的個人工作室和企業，要輔導其依法依規建帳建制，並採用查帳徵收方式申報納稅。要實規範文娛領域涉稅優惠管理，對違規設置或變通實施的稅收優惠不得執行；並展開對明星藝人、網路主播是否應享受稅收優惠情況的核查。

金杜律師事務所合夥人葉永青表示，查帳徵收是一種普遍的徵收方式，與之相對的是核定徵收。他說明核定徵收是在特殊情況下，對特定情形的中小企業因徵管成本太高而進行核定徵收，導致核定徵收變成一種稅收優惠，之前明星藝人工作室使用比較多。這次改變表明稅務部門對明星等高收入者的加強管理。

(時報資訊)