人工智慧（AI）可以簡化很多複雜的問題，讓許多工作流程變的簡單，以前要一個時辰才能做完的事情，今天1分鐘就能處理，都是多虧AI的協助。然而，台灣金融研訓院獨家訪談國際區塊鏈與數位經濟專家米雪兒．奇翁嘉（Michelle Chivunga），以及人工智慧科技基金會邀請製程數據優化專家、華佑集團資訊長黃逸華討論AＩ與企業運作的意義，兩位專家都呼籲，應謹慎理解AI作出的答案，因為人們與AI之間是「老師與學生」的關係，而且學生的學習層級有極大差異，絕大多數AI只會照著人們寫的指令行動。

奇翁嘉是英國金融科技集團全球政策之家（Global Policy House）創辦人，接受台灣金融研訓院特聘外籍研究員孫維德（David Stinson）的獨家訪談＜組合區塊鏈與AI科技 發揮優勢、創造價值＞，特別點出，被吹捧的人工智慧並無法直接提出對策，而且AI提供的決策不僅沒有比較客觀，偏見甚至比人類更嚴重，如果沒有先做好防護，就讓AI來判斷事情，「會是相當危險！」

黃逸華曾創業成立數據系統公司，針對電子業提供製程優化等服務，為兩岸多項數據專利發明人，現職華佑集團資訊長。他在人工智慧科技基金會的最新周報上，直接破題：「AI給世界帶來很多麻煩，我說真的。」

黃逸華指出，十八世紀的亞當史密斯說，原先一天生產10萬根大頭針要5000人，分成18個工序後，各自擁有專業，各自進行，同樣產能只要20個人。到現在，只需要一個人加一個按鈕，大概就能供應十八世紀時的全球需求。

相較於人，機器在效率與速度上翻了成百上千倍，很自然地，資本家一定儘其可能地將所有能自動化的地方都換上了機器，換到後來腦筋動到AI上，「AI應該可以解救我們吧？」

「假設有這麼一家工廠，全面導入當前最成熟的AI，接下來會發生什麼事？」，黃逸華說，最可能的狀況是，工程師在線邊抱頭大叫，「啥！換線還要換模型，AI不是很聰明嗎？」，AI確實很聰明，因?AI不僅繼承了電腦奇行種特有的強大記憶力與運算速度，還能夠藉由激活函數（activationfunction）處理非線性現象、用反向傳播（backpropagation）修正學習結果，可以說已經相當程度地模擬了人類的學習歷程，「然而，人類的大腦太過強大，機器很難學全！」

奇翁嘉提醒，「這些不是科技本身的問題，而是人們的系統設計成怎樣、輸入什麼資料、由哪些人來寫演算法，把演算法寫成怎樣的問題。」人工智慧就跟其他電腦程式一樣，只會照著我們寫的指令行動，「在後疫情世界中，科技的確相當重要；但科技會怎麼走，還是由我們人類的行為來決定。」

奇翁嘉說，有時候，新科技甚至讓社會變得更糟：網路安全問題目前已經越來越大，「下一場戰爭未必會在實體世界發生，而且就連先進國家可能都跟不上科技進步的速度」，她擔心大多數政府在資安和新興技術方面都投資不足，而且COVID-19讓原本已經有限的預算更拮据。不過其中一部分的問題，還是可以靠新科技解決，畢竟區塊鏈就是為了保障資訊安全而製造出來的；而且，我們可以訓練AI來分析狀況、預測整體環境，AI在衡量趨勢和偵測漏洞的時候，做得遠比人類更徹底。

(時報資訊)