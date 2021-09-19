中秋連假各地紛紛出現出遊人潮，不過北部出遊潮仍不及中南部，新北市不少老街、商圈自疫情出現嚴重退租潮，降級後原本景氣慢慢復甦，又受Delta病毒入侵社區影響，人潮銳減，業績一落千丈，部分商圈理事長表示，中秋連假能恢復以往8成就不錯，多數房東近期又恢復租金，成本漸增，但仍預期五倍券推出可以再衝出一波業績。

三峽老街理事長林豐斌表示，三峽老街有90多家店家，先前有10多家店家退租，原本有恢復一半人潮，但新北接連爆出三峽家庭確診、Delta病毒群聚感染後，生意又下跌至5月中旬的狀況，現在各個房東又要開始漲租金，老街只能搶先在五倍券上市前，自行推出活動，先將中秋人潮吸引來，避免店家又退租。

深坑、三峽等鄰近都市的老街還能依靠周邊住戶消費支撐，但反觀九分、十分等觀光型老街疫後受損最嚴重，九分老街商圈理事長、阿妹茶樓負責人許立育說，疫情以來推租的店家大約有30家，撐過禁止內用的階段後，老街生意逐漸回穩，但與之前的人潮仍有差距，現在商圈已經在籌畫五倍券、加倍券推出後的活動，將會與周邊民宿業者合作，比照去年三倍券模式再加碼優惠。

新北市商圈聯合發展協會理事長黃建強表示，中秋連假前幾日民眾都會往中南部去，北部老街類型商圈人潮要在收假前幾日才會出現，目前各老街、商圈恢復狀況比較慢，雖然認為五倍券會帶動部分人潮，但也有不少商圈已經在籌畫系列活動，或是學習打造永和中興街「韓國街」的特色，希望搶得商機，盡快回春。

(時報資訊)