【時報-台北電】台灣中油公司自明（20）日凌晨零時起汽油價格調漲0.1元、柴油價格調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.2元、95無鉛汽油每公升29.7元、98無鉛汽油每公升31.7元、超級柴油每公升25.3元。本週油價持續維持亞洲鄰近國家最低價機制，汽油吸收0.3元，柴油吸收1.2元。

台灣中油表示，本週因美國墨西哥灣區原油生產尚未在颶風艾達遠離後恢復，又遭另一熱帶風暴尼古拉斯侵襲，致產量進一步下降，帶動油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲2.00美元，新台幣兌美元匯率貶值0.013美元，國內油價依公式計算漲幅為2.30%，汽、柴油每公升原應各調漲0.4元及1.1元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)之限制，汽油吸收0.3元，柴油吸收1.2元，汽油實際價格每公升調漲0.1元、柴油調降0.1元。

本週依油價公式、維持亞洲國家最低價計算後汽、柴油各需調整之0.3元及1.2元由台灣中油吸收，累計110年至8月底止，台灣中油共吸收53.35億元。調價後各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。(台灣中油與亞鄰各國油價比較表，請參考全球資訊網https://www.cpc.com.tw 之產品與服務--亞鄰各國比較表)（編輯整理：葉時安）

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