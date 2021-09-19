5月中旬台灣爆發本土疫情，造成逾800名確診者死亡，三級警戒持續3個月，損失重大，外界普遍將破口指向是「3+11」放寬機組員檢疫規定，但16日政院公布調查報告，卻不認「3+11」是造成本土疫情的原因，精神科名醫沈政男分析，「3+11」規定中最大盲點在於，決策者知不知道新冠病毒平均潛伏期是5天，為何敢輕易放掉防線？

政院報告指出，原先7+7或5+9規定對於機組員身心造成莫大衝擊，加上當時疫情趨緩，因此改為3+11，但沈政男表示，這份機師工會委託醫療單位做的機師身心壓力報告，從研究方法的觀點來看其實並不嚴謹。加上機師工會的遊說能力相當強大，民代與官員都必須學得教訓，不要被牽著鼻子走。

沈政男表示，3+11報告中，最大重點在「決策者知不知道新冠病毒的平均潛伏期是5天？」5天是一個黃金數字，如果熟悉病毒複製曲線，就不敢輕易放掉這個防線。去年3+11沒出事，是因為病毒比較弱，變種病毒Alpha出現以後馬上被衝破了，而萬華群聚在3+11後爆發，這已無疑義，但光有時序還不能證明因果，必須找出傳染鏈，「否則人家何須承認3+11是破口？辯稱巧合就好了」。

沈政男表示，從最近的Delta群聚可以看出，新冠變種病毒有多點突破的本事，不排除早在4月中旬，恐已發生Alpha因為偽陰性而進入社區的事情。

至於施打疫苗方面，很多人一直問疫苗該怎麼選、怎麼打？沈政男表示，國內本土確診昨天(18日)又歸零，台灣現在幾乎沒有疫情，Alpha也已經被清掉，這是科學，要怎麼選擇疫苗、什麼時候打、該打幾劑，「就運用你的智慧來做決定吧」。

(時報資訊)