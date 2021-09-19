今（19）日是中秋連假第2天，公路總局預計包含台2線福隆至瑞濱及萬里至大武崙路段等8大風景區將湧現出遊車潮；其中台14甲線的清境農場目前停車場已滿，建議遊客先至其他風景區遊玩後再前往。

公共運輸部分，為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨日西部國道客運共計行駛5148班次，疏運7萬4408人；東部國道客運路線共計行駛1301班次，疏運1萬9852人。

昨日凌晨起即出現返鄉出遊車潮，往返南北及花東地區的省道城際道路，如台61線鳳鼻路段及竹南路段、台9線蘇花路廊、台9線南迴公路上午至傍晚皆出現車多壅塞情形，而連接國道3號的台74線大里至霧峰路段、快官至成功路段受高速公路匝道儀控及國道車流較多影響，昨日上午也出現車多情況，部分觀光景點（如台2線福隆至瑞濱、台2線及台2乙線關渡至淡水路段）也短暫出現車多情形；此外，也因連假期間車潮湧現，部分路段因事故而發生壅塞，公路總局呼籲用路人相互禮讓、耐心依序通行。

今（19）日公路總局預計各大風景區將湧車觀光人潮，包含如台2線福隆至瑞濱及萬里至大武崙路段、台2線及台2乙線關渡至淡水路段、台3線及台7線大溪至慈湖路段、台9線礁溪路段、台14甲線清境路段、台21線日月潭周邊、台17線水底寮路段、台26線墾丁路段等；其中台14甲線的清境農場目前停車場已滿，建議遊客先至其他風景區遊玩後再前往。

(時報資訊)