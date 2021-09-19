雖然Delta病毒發威的陰影籠罩全台，但是自從5月底全台三級警戒以來，房地產市場曾經一度崩跌，形成6月無法帶看、買家觀望、賣家收手的冷清市況，房地產交易也在6月呈現凹洞。不過經過7、8月的調養生息，疫情逐漸趨緩，房地產市場已經活絡起來，最新的數字說明一切。

根據住商不動產、中信房屋、信義房屋、台灣房屋及永慶不動產的資料顯示，8月份全台交易量，月增幅達到8~12.5%。從六都來看，相較上月增幅都超過2.4%，其中又以桃園市月增32.7%最猛烈，新北市月增32.2%居次。怪不得大家都用延遲性買盤回籠、報復性買盤出現來形容7、8月以來的房地產行情。

但是，如果你是房仲經紀人，會想怎麼這一波買盤都沒有報復在我身上？也沒有延遲在我身上？為什麼都是別人在「冒泡」，我還無聲無息呢？趕快檢查一下你有沒有「合理化上身」的毛病。

甚麼是「合理化上身」？就是為沒有成交、沒有業績找藉口。例如：

1. Q：8月為什麼業績不佳？

A：正常啊！鬼月嘛！看房買房的人本來就少，是淡季啊！怎麼可能有量？

2. Q：這一個禮拜怎麼沒有成交？

A：因為下雨啊！下雨天本來就不會成交！

3. Q：這個月你為什麼沒有業績？

A：因為我太年輕，沒有大客戶。

4. Q：這個月XX房屋為什麼業績贏過我們？

A：因為XX房屋他們公司的福利與制度就是比我們好啊！所以業務肯拚啊！

5. Q：現在女性房仲為什麼業績比男性房仲高？

A：因為女生會撒嬌啊！

6. Q：最近你的身型為什麼胖了不少？

A：因為做房仲就是會胖啊！

看到這裡，你應該知道這位房仲為什麼沒有業績了，因為他都把自己的失敗合理化了。不成功、沒業績，都是外在的因素，跟自己沒有關係。沒業績，就怪鬼月、怪天氣、怪公司、怪年齡，最後沒東西怪，只好怪生錯了性別。

我們面對失敗，往往會產生逃避的心理，找一個擋箭牌，心裡總是好過一些。但是這些擋箭牌，完全不能幫我們解決問題。

手上買家、賣家少？是不是你的開發技巧應該怎麼加強？而不是因為鬼月的關係。帶看組數少？是不是CALL客戶功力不夠？應該再怎麼精進電話或LINE溝通技巧？不是因為下雨。

斡旋失敗？是不是在斡旋過程中沒有注意到買賣方的真實底價與心理狀態？而不是你太年輕。客戶選擇女性(或男性)經紀人，沒有選擇你，是不是那位經紀人比你主動？比你認真？比你會推銷自己？比你了解個案？而不是她會撒嬌或是他比較帥。

如果你接受合理化的現狀，那麼你就無法改變現狀，因為你覺得很合理，沒有追根究柢，找出真正落後的原因。那麼，致命的原因就無法被發現、被解決。長久下來，業績怎麼可能突破，怎麼可能成為TOP經紀人？恐怕只能成為「嘴砲王」了。

與其怨天尤人，不如把這時間拿來打電話，跟客戶噓寒問暖。與其在分店望雨興嘆，不如撐起傘，到商圈、市場上去發傳單、塞信箱。

「莫等待！莫依賴！勝利決不會天上掉下來！」這是當兵時必唱的歌曲。在房地產界也是一樣的真理：「莫等待！莫依賴！業績決不會天上掉下來！」金牌房仲沒有懶散的，業績王也絕不會是嘴砲王。

在你奇怪別人8月房地產爆炸性的成長曲線，為什麼你的曲線是一條躺平的線的時候，先戒掉你的「合理化上身症」吧！看看別人是怎麼利用時間，怎麼開發客戶，怎麼維繫客戶的關係，又是用甚麼技巧完成買賣雙方的心願而成交的。

要改變躺平的現狀，先改變自己。

【李政哲小檔案】

★現職：住商五泰房屋執行長

★專長：不動產經紀、房屋銷售，在房仲業資歷超過20年

★學歷：萬能工專

★經歷：新北市租賃住宅服務商業同業公會副理事長、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會副理事長、台灣無毒世界協會新北分會會長

(時報資訊)