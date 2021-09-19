大同上周連續5根紅K，相較於台股大盤的5根黑K，走勢格外引人矚目，尤其上周五(17日)飆上漲停，市場更討論熱烈，大多肯定經營權易手後的新人新氣象，帶動集團股聯袂走揚，不過，以隔日沖手法聞名的凱基台北據點買了4萬多張，讓多位網友紛紛在PTT股板留言「下周三該跑了」，分析師則表示，以中長線投資的角度來看，大同絕對是可以留意的。

大同17日開盤不久即攻上漲停鎖死，盤中5萬張買單高掛，終場收33.4元，創2018年12月以來新高價，並爆出16萬張大量，集團包括福華、精英都漲逾半根停板，大世科也漲逾2%，有分析師即看好大同集團季底、甚至年底前的集團作帳行情。

外資自7月底以來經常大幅買超大同，股價從7月底起漲到上周五已有逾3成的漲幅，「電鍋股」也經常成為股板的熱門話題，市場大多對以董事長盧明光、總經理何春盛為首的新經營團隊抱持正面看法，大同也鎖定太陽能、電動車馬達及儲能市場為布局方向。

大同的轉機題材16日獲主力、法人等買盤進駐，17日股價即強勢表態，而凱基台北據點17日買進4萬6697張、賣出5357張的操作，引起散戶熱議，有網友留言表示，「咱們凱基台北哥周五買了四萬多張的大同 敢跟就上」、「凱基台北買這麼多 下周三該跑了」、「凱基台北買最多 你應該知道」、「記住漲停要跑」、「禮拜三絕對開高走低的吧」，但也有網友認為，「大家都說要跑 那我就放心了」、「4萬張也不會一次倒完吧」。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，以盧明光為首的經營團隊已經帶領大同走出不一樣的風貌，第2季也由虧轉盈，每股淨利0.35元，是好的開始，現在漲的是太陽能、電動車馬達等題材，是未來的夢，但短線的實質營收未必能支撐股價，既然反映的是未來的夢，股價何時會反轉較不易拿捏，建議不要追高，等拉回再找買點，是中長線絕對可以留意的個股，整個集團除了大同，也可以留意精英、大世科，同樣是等拉回再找切入點風險較低。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

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