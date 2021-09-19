五倍券將在10月8日國慶連假期間正式啟用，民眾可選擇實體券或數位綁定方式領取，由於兩種方式各有優惠，讓不少民眾好奇該如何選擇才最划算，理財達人寶可孟傾向綁定台灣Pay，主要原因是回饋金分為800、500及300元，優惠名額多很多，不怕搶輸人。此外，他也認為，各大銀行的優惠，不是抽獎膨風就是送些沒用的點數或現金抵用券，實在不若實體券好。

五倍券數位綁定將在22日起跑，可以使用信用卡、行動支付及電子票證進行數位綁定；實體券在25日開始第一波預約，時間至10月1日，第二波從10月25日開始至31日。

五倍券的使用時間，數位綁定與第一波實體券都是10月8日開始使用（領取），第二波實體券的使用時間則是從11月8日至21日開始領取使用。

民眾若選擇實體券，可選擇至五倍券官網或超商事務機預訂，官網預訂需使用讀卡機讀取健保卡或用健保快易通APP產生驗證碼做身分驗證後進行線上登記；超商預訂則需攜帶健保卡至超商事務機進行預訂，且可選擇於超商（市）及藥妝店門市領取。

至於選擇實體還是數位比較好？理財達人寶可孟則傾向使用綁定台灣Pay，主因是大部分的優惠都有名額限制，很快就會被搶光，有的回饋還必須消費滿額才有，「相比較下，台灣Pay回饋金分800、500及300元，名額也比較多不怕搶輸人。」

寶可孟補充說明，台灣Pay的回饋分為三個等級，前33萬名綁定成功即可獲得800元，之後的17萬名拿到500元，50萬名以後的則是300元，「等於只要在第一時間綁定成功，就可以無腦獲得回饋金，比去搶信用卡優惠還輕鬆。」

此外，寶可孟認為，振興消費美意良好，但看看各家的優惠總是令人覺得搖頭，不是抽獎膨風就是送些沒用的點數或現金抵用券，實在不若實體券好，當然你也可以把各大業者的優惠當作錦上添花，有很好沒有也罷。

(時報資訊)