台積電擬在高雄煉油廠舊址(五輕)興建7奈米晶圓廠，預計分三期設6個廠，到2028年全部完成預計需要126萬瓩電力。且首期2023年就馬上要38萬瓩，但遇到第三接收站外推案延後供氣，恐讓當年備轉容量率剩下6%，如果晚上沒有太陽光電，夜間將進入「限電警戒」紅燈區。

利用中油舊五輕場址迎接台積電，這對地方是大利多，高雄市長陳其邁在其後著力甚深。但是半導體是吃電怪獸，電力供應能不能滿足，考驗中央地方能力。

夜尖峰備轉率 恐不足5%

依據先前揭露的高市經發局報告供電規畫，台積高雄廠擬分三期各2廠建置，首期2023年就需要38萬瓩、2027年再多52萬瓩、等2028年全部完成又36萬瓩，合計電力需求126萬瓩。

回頭檢視經濟部長期電力供需預測，2025年備用容量率有到16.9%，高於法定15%。不過2023、24兩年，受到行政院改推第三接收站外推方案，得延後2年半到2025年中才能完工，少掉桃園大潭電廠新增機組下，這兩年備用容量掉到12.7%、14.5%。

現在台積高雄建新廠，首期要新增38萬瓩電力需求，將使2023年備用容量再少1%，換算備轉容量率後，約僅剩6.7%，逼近6%以下「限電警戒」紅燈。且這只是日尖峰狀況，晚上少掉太陽光電，夜尖峰備轉率更是會跌到不足5%，直接紅燈。

專家指2025年 缺電難避

清大工程與系統科學系教授葉洸宗指出，從《長期電源開發方案》來看，未來新增興達電廠3部燃氣機組，但減掉燃煤舊機組與核三除役，2026年的增減電力大致相當，無法滿足台積電新增用電需求。

其次是供氣問題，他指觀塘三接工程延後，以目前高雄永安天然氣接收站設備利用率已經108%超載來看，興達將空有新機組、無氣可發。

中央大學管理講座教授梁啟源更直指，現在備轉容量率計算是把太陽光電加入，到了2025年晚上沒太陽後，至少要扣掉400萬瓩，備轉率實際是負值。「再增加台積電以及其他半導體擴廠後，缺電恐怕是避免不了的。」

不過經濟部能源局副局長李君禮解釋，從總體電力規畫來說，到2025年有16.9%備用容量率，電力是夠的。另外，台積高雄廠未來環評，也會被要求多使用綠電等。至於三接外推案如果無法如期完工，則確實電力會不足，「所以一定要做起來。」

(時報資訊)

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