韓國文在寅政府上任以來，首爾25坪的一間公寓四年內漲幅為82％，房價的暴漲，各項研究顯示是因房產政策的失敗，然而國土交通部智庫「國土研究院」的研究報告，卻直指是因為「媒體報導所致」。

■Finance Minister Hong Nam-ki warned of a bubble in the real estate market and cautioned the public about buying -- and getting burned.

最近，韓國經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基、負責房產政策的國土交通部長盧炯明，異口同聲唱衰韓國房價。兩人用詞或許不同，但大意都是「不要再追高房價了、房產即將泡沫化、未來二、三年內房產泡泡就會破滅，價格會下跌…」。

洪楠基與盧炯明唱衰房價，自然與民怨有關。韓國總統文在寅上任後先後頒布了25項大大小小的抑制價格、防炒作的房產政策，結果，反而推高了房價，韓國全國房價齊漲，民眾的住宅壓力大增。

文在寅上任四年間，2017年首爾一間25坪的公寓小房，價格為6.6億韓元（約新台幣1,584萬元），到2021年則要價11.9億韓元（約2,856萬元），漲幅暴增82％。

官方調查批政府為禍首

房價暴增，身為經濟副總理、作為房產政策的負責部會，洪楠基與盧炯明出面喊話，無可厚非。但是，就在洪、盧兩人開始唱衰房價不久後，韓國國家政策研究機關所做的兩份研究報告出爐，皆以文在寅政府的房產政策作為研究主題，結果卻大相逕庭。

先是8月間，韓國國務總理辦公室所屬的「經濟與人文社會研究會」收到一份「確立房產市場秩序的重點應對戰略」報告，這份報告由韓國刑事與法務政策研究院召集主持，成員也包括了國土交通的房產智庫-「國土研究院」。

這份從2020年8月開始著手研究、歷時一年完成的719頁厚重報告，內容主要有三大塊：一是，住房政策與房產行業和稅收政策；二是，房產金融政策；三是，房產刑事政策。

報告中鉅細靡遺的分析每項政策對房產的影響後，直批政府將政策失敗的責任轉嫁給了國民，甚至放任、助長市場的惡化。

報告指出，公共部門如能妥善設定政策方向，完全能夠在一定程度上穩定房產市場，但在普遍實施績效評估後，公共部門變得跟奪取差額利益與暴利的無良投資者沒有兩樣，甚至政界人士和公職人員為做出業績，明知市場的實際情況卻故意放任煽動市場惡化。

報告最後寫道，以防止個人通過房產不勞而獲為名對國民進行懲罰性徵稅，將刀口對準無辜民眾，捨本逐末且無退路的政策，只會引起民眾抵抗。

就在這份報告出爐不久，「國土研究院」在9月間也發布了一份報告。在這份報告中則直指，房價上漲，很大程度是媒體報導所致。

媒體也被點名為幫凶

這份報告的理論基礎是，當媒體針對特定區報導住房成交價屢創新高後，就會有愈來愈多預期未來房價上漲的人，從而就會受到刺激以更高的價格購買的行為。

國土研究院單挑「媒體」作為影響房產交易的研究主題，且完全忽略政策、利率等因素，而忽略政策等因素的理由，國土研究院的解釋是「因為影響因素太多，無法全部考慮在內。」

這樣的報告，別說是公信力，只是讓韓國人感到莫名奇妙，到底房價全面上漲是誰的問題？韓國年輕人自嘲說：「不如說是買不起房子的人的問題。」

(時報資訊)