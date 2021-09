在南非政府介入下,歐盟同意在南非生產的新冠疫苗不再出貨至歐洲,留在非洲以滿足當地需求。

■Vaccine doses produced by a plant in South Africa will no longer be exported to Europe after the intervention of South Africa's government.

歐洲大部分民眾已接種新冠疫苗,甚至把疫苗捐給其他更有需要的國家,反觀非洲13億人口裡迄今完成接種疫苗比率不到3%。然而,美國嬌生卻把委託南非藥廠分裝的疫苗不斷出貨至歐洲,而遭外界猛烈抨擊。

疫苗停止出貨歐洲

迫於壓力下,非洲聯盟(African Union)疫苗大使瑪西意瓦(Strivevup Masiyiwa)9月2日表示,跟歐盟和南非討論後做出重大決定,南非疫苗廠生產的新冠疫苗將不再出口至歐洲,留下來供非洲使用。

嬌生(Johnson & Johnson)與南非藥廠安沛(Aspen Pharmacare)簽下分裝疫苗原液合約。根據採購合約,安沛在南非生產的疫苗,本來預定約40%疫苗安排在9月底前出貨至歐洲,其餘則留在非洲來滿足需求。但瑪西意瓦指出貨至歐洲的安排已經喊停,所有安沛生產的疫苗都由南非政府掌管。

至於那些已送達歐洲、但仍擺放在倉庫裡沒有使用的疫苗可能有數百萬劑,瑪西意瓦表示它們將被運回非洲,並分配到各地使用。他強調這是「以積極方式來糾正問題」。而歐盟總計從安沛收到將近2,000萬劑疫苗,目前仍有一定數量疫苗存放在歐盟的倉庫裡。

這是瑪西意瓦在8月底,跟歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula von der Leyen)和南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)開會後做出的決定。安沛與嬌生的合約已更改為「授權協議」,安沛生產的疫苗瓶子將印上非洲商標。

外界評估目前在非洲生產的新冠疫苗數量,是達成為非洲六成人口接種目標的關鍵。完成這目標至少需要約8億劑疫苗。

儘管得到非洲聯盟支持的「非洲疫苗採購信託機構」(AVAT)已向嬌生訂購4億劑疫苗,只有目標量的一半,但已足夠為非洲約30%民眾接種。

瑪西意瓦表示根據採購協定,這批疫苗在未來12個月運送到非洲各地。其中640萬劑疫苗已在8月出貨,9月出貨量會增加至2,000萬劑。

他說,本來估計非洲今年全年只能取得約5,000萬劑,但由於跟歐盟達成安沛所生產疫苗全留非洲的協定,讓全年可取得的疫苗數量得以增加至約7,000萬劑。

儘管出貨量可望增加,但他仍禁不住對「全球疫苗分配計畫」(COVAX)感到失望。雖然該平台是向中低收入國家捐贈疫苗,但因短缺足夠疫苗而遲遲未達到平台預設的目標同時,部分國家卻仍然大量囤積疫苗。

疫苗數量遠不如預期

他認為國際社會並未透過COVAX來盡其義務。因為按照COVAX的計畫,在8月底前會有3.2億劑疫苗分配到非洲,但非洲到9月初得到疫苗的數量僅3,000萬劑。

ACDC主任恩肯格松格(John Nkengasong)表示非洲必須迅速地推動接種行動,因為包含Delta等多種變種病毒已在非洲許多國家蔓延,讓醫療系統難以負荷。

迄9月13日止,非洲54國累計確診數逾811萬人,累計死亡逾20.3萬人。目前非洲是全球接種率最低地區。

(時報資訊)