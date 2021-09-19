倫元投顧分析師陳學進 台股17日尾盤遭遇賣壓襲擊，不過，倫元投顧分析師陳學進指出，台股慣性改變、月線翻揚、法人心態偏多、年底法人與集團作帳行情即將啟動，預期節後「變盤向上」機會大。本周投資組合前兩大為愛普（6531）、鴻準（2354），再選入晶焱（6411）、台揚（2314）與創惟（6104）。

台股在中秋節前夕，雖受到富時指數調整影響，被動型基金17日尾盤最後一筆狂壓權值股台積電，使加權指數瞬間翻黑。不過，若扣除最後一筆賣單，其實台股可望大漲百點，預期尾盤的下殺將在節後迎來補漲。

就經濟面的角度觀察，我國8月出口規模衝上395.5億美元，再創歷年單月新高水準，整體國內經濟前景仍在持續復甦中。此外，台股自8月20日低點16,248點反彈以來，已上漲逾千點，惟期間融資餘額卻不增反減，顯見市場大多數投資人都過於保守，正因為這樣，後市才更沒有悲觀的理由。

選股方面，貨櫃航運、散裝航運前景展望仍看好，現階段就等待主力控盤者何時準備再發動一波漲勢，屆時可望「出量上攻」。

台股多方主軸仍不脫離三大範疇，包括晶圓代工漲價受惠股聯電、世界、創意、智原、愛普、環球晶、中美晶等；電動車概念股德微、朋程、順德、一詮、界霖、漢磊、乙盛-KY、廣宇、鴻準等；而Space X星鏈計畫受惠股，則有宏觀、致振、台揚近期表現強勢。

此外，高速傳輸題材包括祥碩、創惟、威鋒電子、鈺創等，亦為多方聚焦重心。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意