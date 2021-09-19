台股中秋長假前夕買盤縮手，盤面觀望氣氛濃厚，全周下跌197點，收在17,276點，摩爾投顧分析師張志誠指出，大盤17日測試下彎的短、中期均線反壓，終場卻留上影線，以短線動能來看市場要上攻的心態並不強烈；本周投資組合前兩大為慧洋-KY（2637）、健和興（3003），再選入陽明（2609）、盛群（6202）與晶豪科（3006）。

美股三大指數17日全數收黑外，早些時刻的恆生指數持續破底，壓抑在所有均線之下。另外恒大集團高額負債已成一顆未爆彈，會不會成為下個雷曼兄弟是未知數，畢竟美國跟大陸的經濟內控不同，大陸以人治的方式可以更深入扎實的掌控每個環節，若能發揮國力減緩衝擊，或能阻斷恐慌的連鎖反應。

台股18日早盤一度下殺跌破月線，但隨即止穩並緩步上攻，漲幅一度超過120點，尾盤最後因富時指數調整，從上漲百點轉跌1.91點，收在上揚的月線附近，量能回溫至3,164億元。近兩周投資人寧願出脫持股，也不願承受中秋長假可能的消息面衝擊，成交量明顯萎縮。

類股方面，美國最大港口且是對亞洲貿易的門戶─洛杉磯港，傳出有60艘貨櫃船在聖佩德羅灣（San Pedro Bay）排隊等待卸貨，突破過往紀錄。從港口排隊等待卸貨、到港口等待卡車拉貨櫃、拉到貨櫃運到倉庫或換成空貨櫃又要等待數天，延遲造成供應鏈緊繃情況嚴峻，這也是運費居高不下的原因。航運指數18日上漲2.98％，處於震盪盤整型態。

(時報資訊)

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