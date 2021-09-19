台股加權指數維持在月、季線間來回震盪，證券分析師黃勇文指出，在股市「量先價行」定律下，預期後市勢必要有熱門族群「挺身而出」，才能助攻台股量能回歸過往水準。本周投資組合前兩大為威鋒電子（6756）、晶焱（6411），再選入亞聚（1308）、台揚（2314）與聯茂（6213）。

美股四大指數近期維持高檔震盪格局，市場聚焦美國國會增稅計畫，以及美國聯準會（Fed）本周利率決策會議最新談話內容。

觀察台股盤面，在中秋連假效應影響下，台股單日成交量下滑至2,000多億元，加權指數短線無法站上季線。不過，所幸下檔仍有半年線支撐，故未來加權指數仍將維持在月、季線間來回震盪，若要再次創高，成交量將是關鍵。

台股目前持續在17,122點至17,633點間箱型震盪。就技術面觀察，雖指標順勢拉回，惟K棒幾乎都是區間橫盤，顯見後續大盤重挫機會不大，仍將維持「多空交戰」氛圍，恐需待中秋節後才會有明顯方向。

此外，台積電16日除息2.75元後，17日尾盤又遭「突襲式下殺」，惟後續仍可望在蘋果新機買氣提升、重量級客戶陸續導入5奈米製程激勵下，營收持續墊高；至於聯電股價則守穩月線之上，預估未來只要有成交量帶動，可望再熱絡。

選股方面，國際油價攀升帶動能源股走高，資金轉進塑化族群；至於電子股，全球低軌道衛星已進入成長爆發期，台廠供應鏈包括台揚、宏觀、台光電等均有望受惠。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意