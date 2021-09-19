台股上周受中秋長假效應衝擊，假前調節賣壓釋出，台股資金量能「大退潮」。展望本周，包括台、陸、日、韓等亞股都將陸續經歷休市，且美國聯準會（Fed）官員更將於21、22日決策會議上尋求減少購債規模之共識，市場觀望氣氛仍濃厚，法人預期低量情況恐暫難擺脫。

不過，有鑑於過去歷史數據，法人多樂觀認為，台股中秋節後隨市場人氣回流，有助加權指數表現，17日亦有資金紛紛進駐押寶「節後行情」，預期投資人無須過度擔憂。

摩爾投顧分析師張志誠本周續留上周多數持股，包括散裝航運的慧洋-KY、電池概念股健和興、貨櫃航運陽明、記憶體IC設計廠晶豪科等四檔，唯一新選入的則是微控制器（MCU）廠盛群；整體持股比例99.5％，投組前兩大為慧洋-KY、健和興，各占21.6％、20.8％，其餘三檔介於18～20％。

證券分析師黃勇文本周投組則是全數翻新，選入高速傳輸介面廠威鋒電子、靜電防護晶片（ESD）廠晶焱、塑化股亞聚、低軌道衛星概念股台揚、銅箔基板廠聯茂，看好塑化、低軌衛星題材股之發展；整體持股比例回升至98.7％，五檔個股占比平均分布於17～21％。

啟發投顧分析師楊基政本周則選入塑化股亞聚及台塑、晶焱、半導體再生晶圓廠中砂、威鋒電子，看好電動車相關題材之概念股，以及8月營收佳、第四季展望樂觀且漲幅未過大者，短線可望吸引買盤；整體持股比例降低至94.5％，除威鋒電子占比15.5％外。

倫元投顧分析師陳學進投組也大換血，選入記憶體廠愛普、機殼廠鴻準、晶焱、台揚、高速傳輸IC廠創惟，點名晶圓代工漲價受惠股、電動車、低軌道衛星概念股將是台股三大主軸；整體持股比例為99.4％，投組中則以創惟占比最低，為15.1％。

逐洞賽第7洞結果揭曉，台股上周受長假前賣壓襲擊，持續量縮盤整，而楊基政再度以1.35％蟬聯冠軍，黃勇文則以1.04％緊追在後；張志誠、陳學進則分別以-2.55％、-3.61％的報酬率，位居三、四名。

台股中秋長假前夕大盤沉悶，資金轉看部分題材股、冷門股、低價股，包括國際油價上漲、電動車電池材料、第三代半導體等均呈資金偏愛題材。

本循環逐洞賽第7洞結果揭曉，由楊基政「連莊」奪冠，目前坐擁三洞冠軍，暫時位居領先地位；至於張志誠則有兩洞冠軍，黃勇文、陳學進也各有一冠；台股上周重挫197.78點，跌幅1.13％，加權指數上檔有季線壓力、下檔有月線支撐，後續節後能否重返季線將成關鍵。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意