墨西哥及美國分別為我國在拉丁美洲及北美的第一大出口國，兩者合計占我國對全球總出比重約達15.5％

根據財政部2021年1月所發布的統計，2020年全年我對墨西哥的出口（26.96億美元）首度超越我對印度（25.95億美元）及對印尼（22.77億美元）出口值，墨西哥躍升為我第15大出口市場，也站穩了我在美洲地區第二大出口市場的寶座，遠遠超越了我對加拿大出口值（21.71億美元）。在現今全球供應鏈移轉的趨勢下，對於以出口為導向的臺灣來說，墨西哥之於臺灣具有三重意義：首先墨西哥本身在我出口市場的地位日漸提升；墨西哥同時也是我國拓展美國市場的重要經貿連結；未來更是我國廠商在全球供應鏈布局的關鍵基地之一。

2018年7月開打的美中貿易戰已啟動全球供應鏈移轉之勢，2018年墨西哥仍位居美國第三大貿易夥伴（僅次於中國大陸及加拿大），2019年墨西哥受惠於美中貿易戰的轉單效應，一舉超越加拿大及中國大陸，於2019年創下名列美國第一大貿易夥伴的歷史新頁。雖然2020年1-11月中國大陸在「新型冠狀病毒」（COVID-19）疫情下快速復甦，重返美國第一大貿易夥伴的地位，但2020年同期名列美國第二大貿易夥伴的墨西哥，與排名第一的中國大陸差距微小，且已將加拿大遠拋在後。COVID-19疫情爆發至今未歇，全球貿易局勢丕變，進一步促使全球供應鏈加速走向短鏈及區域化的發展趨勢，墨西哥憑藉著豐沛勞動力、富饒礦產及鄰近美國的地理優勢，已然成為全球業者轉移生產基地及供應鏈重組布局的焦點。

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（本文源自：後疫時代 供應鏈移轉趨勢下－墨西哥產業供應鏈轉變及美墨市場連結布局調查）

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