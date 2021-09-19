全球自動駕駛正如火如荼發展，不論是車廠、既有汽車供應鏈業者、新創業者以及資通訊業者，皆希望趁此車輛產業因應自駕車衍生的車輛架構大規模革新、軟硬體並陳、車輛運輸服務發展之際，覓得切入汽車供應鏈的機會。

國際傳統車廠約自2016年開始較積極發展自動駕駛，雖啟動腳步落後新創自駕業者如Waymo等，但近年來積極建構自駕生態系內的整車開發、自駕技術、感知系統、自駕地圖、資訊處理平台（晶片）、軟體平台／演算法、車聯網／雲端、功能／網路安全等元素，或透過與其他車廠結盟及各類廠商的合作及投資機會來累積各項技術的實力。

台灣的交通環境複雜又多元，汽機車多、車流密度也高，是發展無人載具最佳的實驗場域，經濟部技術處鼓勵創新、支持ICT與車用電子等自駕車發展，在無人載具實驗創新條例通過後，目前已核准九案自駕車實驗運行，帶動27家業者投入沙盒實驗。例如「新竹縣高鐵自駕車接駁服務實驗計畫」整合國內整車廠及車用電子廠商，並攜手科技之星、車王電子及銓鼎科技共同打造自駕電動巴士投入，建構人、車、路、雲與服務，全方位系統整合，未來將提供高鐵與竹北市區無縫轉乘接駁服務。

此實驗計畫有三大特色，包括運行道路大突破、智慧防撞大視野、智慧候車亭大連結。第一，運行道路大突破，在汽機車混合車流之市區開放道路進行測試，提高運算系統處理人、車、路等資訊複雜度，相較現行許多在郊區或是市區公車專用道，也更貼近台灣獨特的汽機車複雜交通環境，也是自駕電動巴士上路測試的一大突破。

其次，智慧防撞大視野，自架電動巴士搭載工研院研發之iRoadsafe車聯網技術，結合路側系統整合通訊、感測器與交通號誌、設施等資訊，宛如上帝的視野般，減少駕駛盲點、提升運行安全性，此技術更曾獲得2019年美國愛迪生獎Edison Awards及ITS世界大會產業成就獎。

第三，智慧候車亭大連結，未來不僅乘客可掌握班次資訊，更新增雙向資訊溝通，行控中心透過安裝在智慧候車亭的攝影機隨時偵測候車人流，以因應候車需求即時調配班次，掌握自駕電動巴士行車路徑等。

自駕車的運行絕非僅有專業技術，還需要許多智慧城市的科技環境配合，因此要讓自駕電動巴士在汽機車混合的市區開放道路行駛，背後有太多看不見的付出，除了經濟部技術處支持自動駕駛還周感知次系統攻堅計畫，以及新竹縣高鐵自駕接駁運行計畫，新竹縣政府如交通旅遊處也在創新實驗場域上提供很多幫助，得靠中央跨部會與地方政府的通力合作。

例如自駕車使用的高精地圖能幫助電腦看懂環境是由內政部所建置；或是工研院所研發的iRoadsafe車聯網技術，需與交通部建置的路側系統整合通訊、感測器與交通號誌設備等加以整合，不僅能在市區維持正常車速運行，對於路上的人與車也加快反應速度，以提高道路行駛時的安全性等。

整體來看，針對自駕電動巴士於新竹縣高鐵場域自駕測試，未來也朝向累積里程前進，並發展影像模組符合MISRA-C車規程式規範，進行PoC階段的自駕功能性驗證，完成自駕感測器自動校調與失效安全機制實車驗證，以及完成自駕場域驗證平台建置等。

期望能以國內自主解決方案滿足各都場域展示或布建計畫需求，並將可提供民眾有感之特定自動駕駛車服務，如博覽會接駁、遊樂園遊園接駁、各式園區接駁等多種應用情境，除可讓國民感受台灣在自動駕駛之世界級先進技術外，更可提供大眾安心、便捷、貼心服務。

(時報資訊)