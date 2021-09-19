67年次的李柏鋒為新創媒體《INSIDE》的主編，同時也是許多媒體擔任專欄作者，廣為人知是ETF推廣大使。人稱「鋒哥」的他在線上課程平台－Hahow「好學校」開設理財相關課程，主題為ETF投資術。他表示，定時定額買進ETF，並持之以恆，就能深刻感受到長期投資產生的複利效果。

李柏鋒為一名理工科學生，擁有台大生態學與演化生物學博士高學歷，但他在2006年一頭栽入投資理財領域，就愛上財經及投資，期間雖歷經2008年金融海嘯，但很幸運還在研究階段，因此未進場投資，躲過金融風暴。

經歷過全球股海翻騰，李柏鋒在2009年在華爾街日報讀到股神巴菲特在投稿內容指出，「現在美股很便宜，可以進場買股票」，啟動他的投資神經。當時的他也認同巴菲特的預測，遂進場買進美國銀行、波克夏‧海瑟威及Vanguard整體股市ETF，簡稱VT ETT等商品，秉持長期投資精神，每逢年底或年初再以年終獎金及一整年存下來的錢兌換美金，一年再買進一次，已維持12年之久。

李柏鋒很自豪的說，這12年來全球經濟景氣有高有低，但都未想過將持股賣出，累計至今持有美國銀行已有300％的報酬率，波克夏‧海瑟威及VT ETT的報酬率也相當不俗。

由於自己享受過長期投資累積財富及複利的好處，因此希望分享超過十年定期定額的成功經驗給廣大投資人。

李柏鋒表示，若投資人覺得買海外ETF需要換匯頗為麻煩，鎖定國內知名的ETF定期定額也是不錯的選擇，現在有許多券商響應普惠金融，開辦一個月1,000元即可定期定額ETF的存股服務。

他以十分肯定的語氣對投資人說，這十年不管全球發生任何事情，都不要賣掉持股，相信可累積一筆資產。

李柏鋒也曾在2018年、2019年親自遠赴美國參加過波克夏‧海瑟威股東會，他興奮地說：「那是很棒的體驗。」

此外，李柏鋒在Hahow好學校開設的線上理財課程中，教導投資人如何投資各種類型ETF，但他卻未納入槓桿型的ETF。他強調，槓桿型的ETF是連結期貨，屬於投機、交易型ETF商品，除非投資人了解連結期貨的價差或折溢價的遊戲規則，但整體而言，槓桿型的ETF並不適合一般的廣大投資人，因為傳統上投資人若套牢並不會立刻賣出持股，但卻因期貨轉倉而蒙受價值遞減的耗損。

(時報資訊)