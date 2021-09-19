為了提高疫苗及防疫險投保率，不少產險公司已鎖定特定族群大打行銷牌，其中，兆豐產險與國泰產險，即分別瞄準了捷運通勤族和中小企業，推出專屬的行銷措施。

對此兆豐產險指出，除了開放「家族投保」之外，還推出跨業合作，與擁有超過400萬會員的UUPON推出專門為廣大捷運通勤族量身設計的「防疫＋疫苗險二合一」的防疫保單，除了保費只要501元即可享有雙重保障，UUPON會員若透過其官網或App連結投保成功，還可獲得UUPON 50點數回饋。

對於上述的合作專案，兆豐產險也說明，其疫苗險提供12至80歲民眾接種疫苗28天內因「不良事件」導致住院或死亡的保障，而防疫+疫苗險二合一的防疫保單，除包含隔離保險金、確診慰問金及住院醫療費用，還提供接種疫苗28天內因不良事件，而導致的住院每日2千元的保險金及1萬元住院關懷保險金，且期間若入住加護病房或負壓隔離病房時再加倍給付；如不幸死亡，則有定額10萬元的殯葬費用補貼。

國泰產險則針對專門提供給中小型企業客戶的防疫專案說明，如果員工因居家隔離或新冠肺炎確診，將可透過「企業版」的保障方案提供三大保障項目，尤其是新冠肺炎疫情影響所及，不僅危及一般民眾的日常生活，也嚴重衝擊中小企業營運，這套專案正好可完整移轉雇主對其受僱員工的責任風險以及防疫所衍生的相關損失，讓企業轉嫁經營的風險，建構保險防護網，也讓受雇員工即使面臨新冠肺炎疫情的威脅，也沒有後顧之憂。

對於三大保障，國泰產險說明，首先，是可能產生的防疫相關費用，例如：環境消毒、酒精、口罩等支出，接下來薪資費用則是員工檢疫、隔離或確診，雇主給付薪資後，即依承保內容給付保險金，最後，假如確診住院或身故，則有慰問金支應。

在接種疫苗之後，除了頭痛、發燒、疲倦或噁心嘔吐等輕微反應之外，也可能產生血栓、心肌炎等更嚴重的不良反應，這就是疫苗險介入保障的重點。對此國泰產險也指出，一般而言，所謂的「疫苗不良事件」是指注射疫苗後，身體發生負面症狀或疾病，不一定與注射疫苗存在著因果關聯性，這項認定標準對保戶較為有利，因此若保戶申請國泰專案中「新冠肺炎疫苗保障」相關理賠項目時，不須待保戶向衛生主管機關提出「預防接種受害救濟審議」申請或符合救濟條件後，就可給付保險金。

而在疫苗險的相關給付中，每家的作法也有所不同。除了各家大致都以接種日起28天內產生的不良反應為承保理賠範圍，或因發生疫苗不良事件不幸身故時，兆豐、國泰均提供30萬元的喪葬費用保險金，除此之外，接下來在住院給付的給法就有差異，例如兆豐產險的住院保險金是每日3,000元，最高45天，碰到住加護病房的話，還會加倍給付，而住院滿三日以上，還會再多給一筆15,000元的住院關懷保險金給付。

而國泰則是最高30日的病房日額保險金，每日給付5,000元，另如症狀較為嚴重，須於加護病房內接受治療，國泰將額外給付最高30日，同樣是每日給付5,000元，等同每日給付達1萬元，當住院達五日時，還將給付一筆5萬元住院生活補助保險金，換算下來，同一劑疫苗所致之不良事件的住院保障最高可達35萬元。

(時報資訊)