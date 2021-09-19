新冠疫情持續在國內外延燒，接種疫苗的需求及必要性也愈來愈大，因此繼防疫險之後，現在「疫苗險」也成為疫情之下愈來愈夯的新險種，幾乎所有的產險公司，現在都已新推出疫苗險，投保人在打疫苗之前也更有投保的選擇空間。

尤其是現在投保年紀，很多都已放大到80歲也可投保，像是中國信託產險、兆豐產險、和泰產險、旺旺友聯產險、南山產險的投保年紀都已放大到80或85歲。

除了年紀向上放大，由於世界各國紛紛自5月起開放為12歲以上青少年施打疫苗，台灣也開始為12歲以上的孩童接種疫苗，因此，疫苗險的開放年紀也有下降之勢。對此兆豐產險指出目前全台灣疫苗接種率超過36％，12歲以上的未成年人已可列入1,500萬劑BNT疫苗施打對象，因應疫苗施打的年齡降低，兆豐保險同步將疫苗險投保年齡限制放寬至12歲，建議家長們在孩子接種疫苗前，可先為孩子買份保障轉嫁疫苗施打的風險。

和兆豐產險一樣開放到12歲的，還包括了第一、安達等產險公司，此外，中信產、和泰產、國泰產險、新安東京海上產險則是從出生就可投保，富邦產險則從3歲開始。業者指出，為了加強時效，市場多數的疫苗險，都是投保後最快隔天就生效，且不限健康情況均可投保。疫苗險不只為接種疫苗之後的各種「副作用」承保，倘若施打疫苗之後仍染疫，同樣可列入承保理賠項目。

兆豐銀對此表示，國外頻傳已施打疫苗者仍染疫的案例，因此配合市場需求，兆豐保險將「已接種疫苗仍居家隔離，或確診」這兩種情況，一併納入疫苗險承保項目，年保費331元，除含有疫苗險原有的住院日額、住院慰問、殯葬費用，可再享隔離保險金一次5,000元及確診慰問金一次1萬5千元的保障。

若以每家保險來看，各家產險的疫苗險保費，起跳價大致以200多元占大多數，倘若網路投保則更便宜，其中旺旺友聯透過網路投保的話，價格只要81元可說市場最低；不過起跳價也有300以上，甚至500元的，主要亦和承保及給付範圍內容有關。

兆豐產險的疫苗險價格目前最低為212元，對此兆豐產險進而指出，如果民眾希望有更完整的防疫保障，可選擇疫苗險搭配防疫險的方案，保費只需860元，不過兆豐產險也特別提醒，若搭上防疫險，投保最大年紀會從80歲降至75歲。

兆豐產險也引內部最新數據分析，兆豐產險的疫苗險投保人約有六成為女性，且41至45歲占比最高，而38歲以上投保人更占八成以上， 換句話說38歲以下投保人不到兩成，其中20歲以下更低於2％，但在開放12歲以上的青少年打疫苗之後，預期未來承保比重會增加。

(時報資訊)