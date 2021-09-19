近一周來，受惠國際廢鋼原料價格小漲，且全台鋼筋成交量達到10萬公噸激勵，豐興將於22日開出的盤價，包括廢鋼、鋼筋及型鋼產品，傾向全面開平盤，或鋼筋「明平暗漲」，私底下取消200元優惠折扣，也不排除直接每公噸調漲200元，以提振市場信心和動能。

對於這項盤價，豐興表示，目前還在觀察國際廢鋼原料行情走勢，且公司也還在審慎評估中，待22日召開廠盤會議進一步討論後，才可能定案。

豐興原本每周一召開的廠盤會議，因中秋節連假順延到周三（22日）才開盤，一方面可充分掌握國際原料市場動態，另一方面可讓下游盤商過一個輕鬆愉快的中秋佳節。

豐興13日開出的盤價，已調漲廢鋼和鋼筋價格，其中廢鋼每公噸調漲300元，連同前一周上漲的200元，合計上漲500元，約漲4.38％，至於鋼筋只小漲200元，適度反映原料成本，但尚未充分反映成本。

豐興調漲價格後，廢鋼每公噸收購牌價為1.19萬元，鋼筋每公噸牌價為2.28萬元，實際成交價為2.22萬元，型鋼牌價則維持2.7萬元。

惟近一周來，國際廢鋼原料行情持續上漲，鋼筋廠商表示，在原料上漲，與市場觀望氣氛逐漸散去後，預期鋼筋主力鋼廠豐興22日開出的盤價，至少可穩住盤價，且有機會「明平暗漲」取消200元優惠折扣，甚至不排除直接調漲200元，來反映原料成本和市場行情。

(時報資訊)

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