台股秋節長假前觀望影響量縮整理行情，17日加權指數大半場反彈，尾盤因富時指數生效爆量急速滑落反而收低17,276.79點。市場寄望秋節後買盤回流，推升指數重上月線、季線，以及接續挑戰17,600點上反壓區，聚焦台積電走勢以及法人季底作帳兩因素。

上周的三大法人合計賣超金額19.7億元，外資及投信各買超44.9億元、49.2億元，反倒是短線操作為主的自營商賣超達113.9億元，分別是自營商自行買賣為賣超79.3億元，自營商避險為賣超34.6億元。17日外資的台指期空單部位1萬6,613口，較10日部位增持空單2,311口。

16日台積電除息2.75元，當日開高一度達607元填息目標價後拉回到600元，17日股價也一度上攻到610元，因尾盤富時指數生效，股價再度壓回仍守住600元整數關卡。上周外資雖賣超9,110張台積電，但九月來外資仍累計買超台積電達5.58萬張，台積電秋節後走勢動見觀瞻，牽動半導體及權值股走勢，攸關大盤指數能否彈回月線及季線，甚至進一步攻堅前波17,600點上套牢反壓區。

其次投信季底作帳倒數，秋節後僅剩七個營業日，上周投信買超集中市場金額49.2億元，及上周調節賣超櫃買上櫃股票金額8.7億元。檢視上周投信主要買超上市股：中鋼（1萬9,953張）、亞聚（1萬2,244張）、台塑（7,817張）、永豐金（7,307張）、富邦金（6,371張）、金像電（6,032張）、鴻海（5,190張）、裕隆（5,133張）、大同（4,736張）、緯創（4,110張）。

至於上周投信買超前十大上櫃股，分別有：欣銓（3,081張）、漢磊（2,954張）、晶焱（2,576張）、光洋科（1,962張）、台燿（1,797張）、中美晶（1,355張）、晶宏（1,207張）、世界（1,049張）、合晶（1,016張）、德微（988張）。秋節後投信法人是否有持續作價買盤，衝刺季底作帳行情，受到市場關注。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意