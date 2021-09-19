隨著超級央行周再度登場，包括美國、日本、英國、挪威、巴西與印尼等國家央行都將在未來一周舉行利率會議。然而隨著經濟逐漸重啟與通膨壓力不斷加重，美國聯準會（Fed）與英國央行QE退場勢在必行、挪威央行也預料將在本次會議宣布升息，成為十大工業國（G10）率先調升利率的國家。

儘管美國8月就業數據意外疲弱，但外界認為這將無礙Fed官員將在利率會議上達成共識、宣布在年底前啟動縮減購債等退場措施。根據經濟學者預期，Fed將在11月開始減少購債。至於外界關注的升息議題，雖然主席鮑爾過去曾強調減債與升息是兩回事，不過美國通膨迄今未見大幅降溫跡象，愈來愈多分析師認為，Fed可能被迫提前在2022年開始調高利率。

此外英國央行在這次利率會議預料將按兵不動，但由於該國8月消費者物價指數（CPI）攀升3.2％，創下逾九年來最大紀錄後，英國央行在面臨沉重通膨壓力下，也將在明年進行升息。摩根資產管理集團表示，通膨火熱與薪資上漲，恐將促使英國央行成為明年全球第一批升息的主要央行之一。美國銀行目前預測該央行最早將在明年2月開始上調利率。

至於挪威央行也將擺脫零利率，成為G10當中最早升息的國家。該央行在上個月就曾預告在經濟強勁復甦與就業市場穩健改善下，將在9月會議開始升息，並預計到2022年中期前將會升息四次。

巴西央行則是自從8月將基準利率一口氣調高4碼，創下2003年來最大調升幅度後，9月很可能會再度升息4碼。為抑制居高不下的通膨，巴西央行自3月來累計已升息325個基點，是全球貨幣政策最激進的央行之一。儘管如此，該國經濟重啟和嚴重乾旱仍將推升通膨預期，導致明年該國通膨預估將持續高出3.75％的官方目標。

(時報資訊)