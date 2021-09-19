超級央行周登場，美英日三大央行均舉行利率決策會議，最受市場關注的是台北時間9月23日凌晨美國聯準會（Fed）會議結論出爐，下午我央行召開第三季理監事聯席會議，將無縫接軌做出最妥適貨幣政策因應，目前市場普遍預估，政策利率將連續六季不調整，重貼現率維持在史上最低的1.125％。

這次超級央行周，全球關注聚焦Fed是否釋出量化寬鬆（QE）縮減購債的計畫與時程，及升息議題會不會維持暫不討論的基調，將是影響國際金融市場後續發展的最重要指引。但預期英國央行（BOE）及日本央行（BOJ）貨幣政策均將維持寬鬆不變，主要是近期變種病毒疫情升溫，對經濟復甦可能產生不利影響。

台灣5月中旬本土疫情爆發，至今暫顯現受控，若中秋連假過後至10月中，確診數持續個位數，加上疫苗加速接種，且振興五倍券發揮刺激內需成長，出口成長連14個月亮眼，央行本次會議將跟隨主計總處的腳步，再上調今年經濟成長預估。且為因應經濟成長所需，貨幣政策還是會延續寬鬆，即政策利率連續六季不調整，甚至年底的第四季也再連七凍。

相對受關注的是新台幣強勢不變，今年以來持續位居最強亞幣，甚至最強非美貨幣地位，累計至9月17日升幅達2.78％，主要是5月以來這波本土疫情爆發，外資反應淡定，並未啟動大逃殺，甚至還匯入新資金，推高新台幣數度創逾24年新高。若央行維持「市場供需決定」，後市仍是易升難貶，就待23日第三季理事會後，發布有關匯率政策的最新決議。

另紓困中小企業的4,000億元專案貸款，至16日核准金額累計已達3,972億元，所剩不到28億元，因申請期限至年底，勢必要再加碼至5,000億元。還有房市選擇性信用管制，配合7月上路的房地合一課稅2.0，也將滾動檢討成效，評估是否調整更嚴格的管控。

(時報資訊)