經濟部統計處24日將公布8月外銷訂單統計，隨著全球經濟復甦，科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，預計將延續連紅。經濟部統計處預估，8月訂單金額將來到550至565億美元，年增20.9％至24.2％，連18個月正成長。

經濟部統計處公布的7月外銷訂單達553億美元，再創歷年同月新高，隨全球經濟復甦，科技應用產品及傳產貨品需求熱絡，加上國際原材 物料行情維持高檔，帶動各大貨品接單全面續揚，年增為21.4％。

商品別部分，因市場需求回升，原材物料價格上漲，帶動傳統貨品價量齊揚，其中基本金屬訂單金額來到34.1億元、創歷年單月新高，年增67.4％、連續11個月呈雙位數成長。

據外銷訂單受查廠商對8月份接單看法，預期接單將較7月份增加的廠商家數占18.8％，持平者占58.5％，而減少者占22.7％，按家數計算的動向指數為48.1；按接單金額計算的動向指數則為53.9，預期8月份整體外銷訂單金額將較7月份增加，其中資訊通信產品、電子產品及光學器材動向指數分別為53.7、54.3及50.5。

展望未來，統計處表示，COVID-19變種病毒肆虐全球，部分國家收緊防疫措施衝擊全球供應鏈，加上美中貿易及科技衝突未歇，恐抑制全球貿易成長，惟隨著各國加速施打疫苗，覆蓋率提升，以及主要經濟體擴大基礎建設，有助於終端需求增加，加上5G、高效能運算等新興應用及車用電子需求仍殷，消費性電子新品陸續推出，相關零組件備貨需求漸次升溫，均可望挹注接單動能。

(時報資訊)