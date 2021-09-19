中國政府計畫在2030年與2060年分別實現「碳達峰」與「碳中和」兩大目標，因此打造更乾淨的能源基礎建設將是施政重點。從近期工業與原物料類股的表現來看，也相當符合中國的政策方向。

儘管中國對抗環境污染不是什麼新鮮事，但這次推出的政策令人耳目一新。中國發布各種減排溫室氣體的措施，且生產大宗商品的地區首當其衝。舉例來說，中國河北省唐山市是鋼鐵重鎮，鋼鐵產量占全中國的15％，占全球產量的比重高達8％。但過去這段時間以來，唐山的鋼鐵已減產三分之一到二分之一。此外，中國內蒙古地區宣布2025年以前將不再受理鐵合金、鋁礦、氧化鋁、與多晶矽等礦物的新開採計畫，而且禁令可能會持續下去。

這些全面性的政策有利有弊。減產不僅導致工廠關閉，隨之而來的失業人口也將成為一大挑戰。但換個角度來看，限制工業生產活動也有助於中國政府同步推動其他政策，例如要求國營企業整併獲利欠佳且高污染的事業部門。目前，中國政府已要求國營企業必須比國家碳達峰時間提早5年，也就是在2025年實現碳達峰的目標，期望由市場領頭帶動改革。

由於中國分別有16％與5％的碳排放源自鋼鐵與鋁的生產製造，因此中國在這兩大產業推動綠色投資升級計畫，以此作為其他高耗能產業的改革典範。舉例來說，鋼鐵廠採用電弧爐取代傳統的高爐，煉鋁廠以水力發電作為能源供給，各項技術持續升級有助於大幅降低碳排量，並為高耗能企業提供具體可行的中長期替代方案。

對於這些大宗商品企業而言，要達到立竿見影的轉型成效並不容易，且減產是最為可行的作法。然而，此刻全球對於大宗商品的需求持續復甦，若是企業為了符合嚴格的減排標準而限制產能，預期未來供需失衡的情況將會更顯著，全球可能會面臨物價攀升的壓力。

根據中國鋼鐵業的估算，為了降低二氧化碳排放量所付出的額外成本，將使得每噸鋼鐵的價格增加400到600塊人民幣左右。倘若國際碳定價標準正式生效，中國的鋁材生產商也將面臨成本攀升的問題。

此外，中國政府可能會在2022年針對煉鋁產業推出碳權交易政策。換句話說，中國煉鋁業者為了符合碳定價標準，未來煉鋁成本每公噸可能會增加約10％，來到1,300塊人民幣；相較之下，根據歐盟正在研擬的碳邊境稅機制，目前歐洲的碳權價格為每公噸55歐元，價格僅有中國的四分之一。

考量生產成本節節高漲，我們認為未來小型業者將陷入經營困境，並為大型鋼鐵與鋁材業者帶來機會。中國前四大鋼鐵業者的市占率總計22％，占比明顯低於其他亞洲與西方國家，因此我們認為未來中國大型鋼鐵業者市占率可望提升，並直接帶動盈餘成長。

在「減產」將成為中國供給面改革2.0主要特色的同時，我們預期中國政府仍然會平衡經濟復甦與環境保護，綠色改革不會在短期內擴及各個產業。未來，中國人民銀行將密切關注改革帶來的影響，因為大宗商品價格上漲可能會推升通膨壓力。

總體來說，中國綠色改革帶來的機會與風險是一體兩面的。雖然推動供給面改革會造成原物料價格攀升並將成本轉嫁給消費者，但製造業升級卻可望帶動對太陽能與風力發電的需求。因此，對股市投資人來說，不妨以審慎的態度看待中國股市，同時在中國政策循環剛起步的階段提前做好準備，聚焦那些即將踏上轉型乾淨能源之路的高碳排企業，以掌握中國股市的長期投資契機。

(時報資訊)