中國人民銀行行長易綱18日表示，中國監管部門正在做好鼓勵發展和防範風險的工作，包括堅持金融活動全部納入金融監管，並斷開支付工具和其他金融產品的不當連接。同時強化反壟斷，推動大型互聯網平台開放封閉場景，藉此充分保障消費者的支付選擇權。

華爾街見聞報導，人行行長易綱18日在中德「金融科技與全球支付領域全景─探索新疆域」視訊會議開幕致辭中表示，金融科技在全球興起，在顯著提升銀行服務水準和經營效率的同時，也從根本上改變了銀行業原有的競爭環境，讓商業銀行在服務場景和管道、客戶資訊及資金等方面的傳統競爭優勢受到挑戰。

易綱表示，目前有越來越多的金融交易與客戶消費或工作生活場景相關，平台企業更因此掌握大量的客戶行為資料，並可據此推導出客戶的金融需求和財務狀況，各類互聯網金融創新產品的快速發展也加速了銀行存款的分流。

他指出，大陸有超過四千家中小銀行，金融科技變革將給其金融服務、銀行存款等領域帶來挑戰。未來政府應該要關注對大型科技公司依賴度上升之後，將對中小銀行經營活動的影響，以及大型科技公司金融科技服務的集中度過高，將可能帶來的操作風險和網路風險。

易綱強調，中國監管部門正在努力平衡鼓勵發展和防範風險的關係，主要工作首先是堅持金融活動全部納入金融監管，金融業務必須持牌經營；同時要求支付回歸本源。

(時報資訊)