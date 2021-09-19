2021年以來，全球航運狀況遭受多起波折，尤其年中大陸各地頻傳疫情，再加上近日「燦樹」颱風攪局，使大陸沿岸大港作業壓力持續緊繃。如今大陸本土Delta疫情延燒至與金門隔海相望的廈門，當地防疫措施自18日起升級，全市進入半封城的封閉管理，讓廈門港以及當地運輸動態備受市場關注。

由於廈門向為台商往來與台資企業聚集重鎮，針對生產製造所需運輸方面，廈門台商協會會長吳家瑩18日表示，目前廈門市僅同安區因停產停工，業者進出貨面臨困難，正在研議因應措施。至於廈門當地港口和機場、高速公路仍保持暢通，目前維持正常運輸，但台商仍會隨時注意疫情變化。

回顧近期大陸港口運作狀況，先有深圳鹽田港在5月底受疫情波及，引發船隻塞港，貨物運送效率低落。寧波舟山港也在8月份封閉管理近半月，近日再有寧波港和上海港受到「璨樹」颱風侵襲，被迫暫時關閉。

如今面臨疫情進逼的廈門港，為大陸第七大港也是海峽西岸經濟區20多個城市中，首個億噸大港，位置輻射東南沿海，更在大陸政府推展「一帶一路」戰略中扮演要角。

廈門港口管理局近日公布最新數據顯示，廈門港2021年8月全港貨櫃運送量為104.36萬TEU，年增3.91％，且為連續第五個月單月突破百萬TEU。

(時報資訊)