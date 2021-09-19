由於新冠疫情影響境內經濟，加上近期大陸政府加強對金融、教育、娛樂等互聯網企業的監管，打擊到年輕人就業。數據顯示，目前大陸年輕人失業人口已是全國平均水準的3倍。

綜合外媒報導，如何妥善處理年輕人就業，已成為大陸政府頭疼問題，特別是2021年大陸有創紀錄的909萬畢業生，令官方保障就業機會的壓力大增。

大陸國家統計局數據顯示，2021年6、7、8月三個月份，涵蓋大陸各級學校畢業生的16～24歲人群失業率，分別為15.4％、16.2％、15.3％，大致為總體失業率（5.1％）的3倍以上，而大陸政府今年的目標是要創造超過1,100萬個城鎮就業機會。

大陸國家統計局發言人付凌暉表示，由於年中正逢畢業季，讓大批畢業生集中進入就業市場，造成失業率的上升幅度比較大。但大陸總體失業率仍低於2020年同期約5.7％和2019年同期約5.3％的水平，今年「就業形勢總體保持穩定」。

但專家擔憂，當前大陸政府對互聯網企業窮追猛打的監管力道，可能會令青年就業情況雪上加霜，而過去這些網企往往可以吸納大批的青年就業者。例如，大陸官方對新東方、好未來、作業幫等線上補教業者的打擊，恐怕將使數十萬人面臨失業，也會讓社會新鮮人的出路選擇受到局限。CNBC報導，大陸高等教育諮詢機構麥可思（MyCOS）指出，大陸的中小學教育職缺過去十年已經超越金融職缺，成為大學畢業生最熱門的職業首選之一。

(時報資訊)