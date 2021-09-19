大陸中秋和十一「雙節」假期先後來臨，中國人民銀行加碼公開市場操作，向市場投放流動性。人行18日公告，為維護季末流動性平穩，當日展開人民幣（下同）1,000億元逆回購（附賣回）操作，包括7天期及14天期各500億元，本周全口徑淨投放1,900億元，創下近八個月的新高。

綜合陸媒報導，因18日無逆回購到期，單日為等額淨投放，這也是人行連續第二日進行1,000億元規模的逆回購操作，本周（9月12日至18日）全口徑淨投放1,900億元，創下2021年1月22日的5,980億元以來，單周淨投放高位。

面對多重因素擾動及逐步趨緊的資金面，人行先於9月17日祭出500億元7天期和500億元14天期逆回購操作，中標利率分別維持在2.20％和2.35％，當日有100億元逆回購到期，因此單日淨投放900億元，若不考慮中期借貸便利（MLF）操作情況，人行單日淨投放規模連二日創逾七個半月新高。

報導援引分析人士指出，因當前臨近季末和大陸「雙節」假期，市場資金需求有所增長，人行適度增加逆回購操作，有助於穩定市場預期，後續估計將維持小幅淨投放格局。在此之前，人行曾於9月15日展開平價等量續作6,000億元MLF，以及100億元逆回購操作。

東吳證券表示，2021年以來，人行進一步提高貨幣政策操作的精準性、有效性，及時應對財政稅收、季末等多種短期波動因素，引導貨幣市場短期利率圍繞公開市場七天逆回購操作利率在合理區間內運行，維護市場流動性穩定。

報導稱人行早前為平穩跨過半年時點，自6月24日起連五個交易日進行300億元逆回購操作，隨後保持每日100億元逆回購節奏，直至7月29日進行200億元規模淨投放。進入8月份之後，人行也延續投放節奏，至8月25日開始加碼逆回購投放。預計在「十一」長假之前，人行應該會在公開市場保持淨投放。

(時報資訊)