8月中旬結束司法聽證會的華為副董事長孟晚舟，18日傳出新消息。加媒引述消息人士透露，美國司法部正與華為和孟晚舟的律師就認罪協議恢復談判，有關協議或將允許孟晚舟返回中國。

加拿大環球郵報報導，孟晚舟的引渡案司法聽證會剛在8月18日結束，加拿大卑斯省最高法院定在10月21日裁決。兩名消息人士日前表示，美國司法部正與華為就孟晚舟的認罪協議進行談判。如果孟晚舟願意承認有罪，並支付巨額罰款，美方準備終止對她的引渡要求及刑事起訴。

其中一名消息人士指出，美國司法部在過去數周以來，一直與華為公司及孟晚舟的律師談判。至於最終能否達成協議，取決於孟晚舟是否願意認罪。但即使孟晚舟獲准離開加拿大，相信兩人都不會立刻重獲自由。

另外，有關孟晚舟認罪協議的這些會談，並不涉及先前在中國被扣押的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig），以及商人斯帕弗（Michael Spavor）。

2020年底時，美國司法部與孟晚舟的律師曾經討論達成「延遲起訴協議」的可能性，當時孟晚舟被要求承認部分指控，而檢方將同意可能推遲並在之後撤銷指控。若雙方達成協議，將允許孟晚舟返回中國。但孟晚舟並未接受，並認為自己沒有所謂的不當行為。

孟晚舟為華為創辦人任正非的長女，2018年12月因違反美國出口管制條例向伊朗出口敏感科技，以及用假帳資料掩護欺詐滙豐銀行等罪名在溫哥華被捕，美方隨即於隔年1月要求引渡孟晚舟。

孟晚舟事件為中美科技戰的重要轉折點，美國之後在全球擴大對華為5G設備的圍堵，並在2019年5月15日宣布，把華為及70家關聯企業列入「實體清單」。2020年9月15日，美國對華為的技術和產品出口禁令生效，導致華為重要的手機業務陷入停擺，重創華為發展。

2021年拜登政府上台後，美方對孟晚舟案並無軟化跡象。7月26日美國副國務卿雪蔓訪中時，中方向美國提出糾錯和關切的兩份清單上，其中糾錯清單就包括撤銷對孟晚舟的引渡。

(時報資訊)

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