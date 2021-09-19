債務危機令大陸房地產巨頭恒大集團距離破產僅一步之遙，為防止遭受衝擊，傳出恒大往來銀行如農行、民生銀行等已為相關貸款計提損失準備，並計畫展延短期貸款。另一方面，以中國平安為首的大陸保險業者則頻頻向外界強調，其房地產投資曝險可控。

綜合外媒18日報導，市場對恒大債務危機可能外溢至金融機構的擔憂日益加劇。恒大8月底披露的2021年上半年財報顯示，集團負債總額高達人民幣（下同）1.97兆元（約合3,050億美元），成為全球負債最多的房企。

市場人士指出，恒大的債務主要由兩部分構成，即5,717億元的有息負債與6,669億的應付貿易帳款，後者包括最近常被市場提到的商票。其餘的債務除了積欠承包商和供應商的錢，還有恒大賣出卻還沒交貨的房子，按大陸房產業的規則，這部分收入也是算在負債上。

路透報導，為防止恒大一旦破產帶來的殺傷力，包括四名大陸銀行業界高管透露，中國農業銀行已經計提部分貸款損失準備，以審慎因應對恒大的地產貸款。同時，恒大另外兩大貸款銀行：民生銀行和中信銀行，也準備對部分短期貸款進行展期。

據上述消息人士的說法，大陸銀行業者持有恒大的貸款曝險已經在過去一年下滑，多數貸款餘額都有擔保品或有存單作為保證。以民生銀行為例，該行對恒大的貸款餘額在過去12個月從400億元降至300億元，而且該行最近幾個月已經停止提供恒大新貸款。

報導指出，大陸金融業界業對恒大的曝險相當廣泛，恒大共向超過128家銀行及逾121家非銀行機構進行借貸。譬如對恒大有曝險的民生銀行，其H股17日重跌5.3％至2.86港元，股價創歷史新低，以中國平安為首的保險股當日亦成為拋售最重的災區。平安集團強調，對市場關注的恒大、藍光發展、泛海控股等房企，平安險資無論是股權還是債權均為「零敞口」，其地產投資曝險可控。

自今年初集團流動性問題擴大、年中遭到信評機構多次調降評級，以及投資人維權抗議後，恒大集團近數月在合約銷售面積與金額上，已無過去常保兩位數增長的表現，恒大日前並預告9月份房產銷售還將大幅下滑。

(時報資訊)