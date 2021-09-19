今年1月美國股市被散戶大軍長驅直入，掀起迷因股熱潮，卻也衍生出一些交易亂象，引起4月上任的美國證交會（SEC）主席詹斯勒（Gary Gensler）注意。他推動改革股票交易方式，建立對散戶及所有投資人更公平的制度，但有不少挑戰等在前頭。

1月在Reddit論壇股票討論群組「華爾街押注」的鄉民號召下，散戶投資人瘋買GameStop等避險基金做空的股票。但靠股市新手追捧而有爆炸性成長的網路券商羅賓漢（Robinhood），竟限制用戶購買GameStop，不僅引來投資菜鳥抱怨，國會議員也呼籲改革。

SEC新任主席詹斯勒明白表示，迷因股騷動期間爆開的散戶力量引起他的興趣，他似乎有意大加整頓市場結構，他認為這對新散戶和其他投資人比較公平。

詹斯勒與他領導的美國證交會能推動多少改革不得而知，但想必有來自業界或是國會的抵抗需要克服。不過詹斯勒對股市的看法，可能讓美股出現數十年來最大改造。

詹斯勒接受美國財經媒體訪問時指出:「美國股市一向被視為全世界效率最高、流動性最大，我們不能視為理所當然，我們必須務實看待技術改革然後更新。」

詹斯勒表示，目前的交易制度有太多「內在利益衝突」，對投資人相當不利。

這些衝突當中最醒目的，無非是造市商支付給券商的費用，亦即券商將客戶訂單交給造市商收取的「回扣」。美國可能仿效英國和加拿大，禁止這類所謂的「訂單流付款」（Payment For Order Flow，PFOF）。

SEC考慮禁止PFOF料會引起爭議，PFOF沒有違法問題，此做法已採用數十年。SEC至少從1984年起，對PFOF表達憂慮，但羅賓漢竄紅後，PFOF又再度被拿放大鏡檢視。

讓詹斯勒耿耿於懷的不僅僅是零售券商及其造市商，交易所針對特定種類訂單支付的費用（回扣），他也提出批評。詹斯勒希望市場更透明化，所有交易是按個別訂單逐筆完成。

一旦市場不透明，客戶訂單有差別待遇，會將投資大眾置於險境，詹斯勒認為這會影響股價，他說:「造市商有機會賺更多，反觀投資大眾買高賣低。」他認為這也會影響企業籌資，因為不透明市場的效率和公平性受到衝擊。

針對詹斯勒對市場結構的評論，高頻交易巨頭Virtu執行長奇夫（Doug Cifu）出言警告，「徹底改變市場生態系統不是什麼正當理由，可能帶給散戶投資人最壞的結果。」

投入股市的人數更勝以往，現在是檢視市場如何運作及交易如何處理的重要時刻。從去年開始至今，美國有2,000多萬人開經紀帳戶創下歷史紀錄。

金融業生態也跟著改變，Bloomberg Intelligence預估，零售交易占整體交易量22％，是十年前的二倍有餘，讓券商、造市商等市場參與者荷包賺滿滿。

(時報資訊)