歐洲大型銀行承諾2050年前實現淨零碳排，逐步停止對高排碳產業提供融資。但非營利團體ShareAction批評，這些放貸機構的抗暖化努力仍嫌不足，難以達到他們的零碳目標。

倫敦非營利機構ShareAction與投資人聯手，敦促巴克萊集團、匯豐控股等金融巨頭採取環保行動。ShareAction吐槽放貸機構慢半拍，未能及時以實際行動支持他們的承諾。

ShareAction報告作者馬丁女士（Jeanne Martin）受訪指出：「很多銀行雖現身起跑點，但動身起跑的少之又少。」她表示，銀行要實現2050年零碳目標，必須在營運方式上做重大變革。

舉例來說，面對新推出的石化燃料開發案，沒有一家歐洲銀行承諾百分百不給融資。5月國際能源總署（IEA）曾說，全球若要在2050年前達到淨零碳排目標，須即刻中止新的石化燃料供應項目投資。

ShareAction調查的25家歐洲銀行中，僅三家承諾2030年前，對高碳排產業的融資將減半，由此中期目標邁向2050年前淨零碳排。

這三家銀行分別是英國的駿懋銀行集團（Lloyds Banking Group）、國民西敏集團（NatWest Group），以及北歐最大銀行—瑞典北歐聯合銀行（Nordea Bank）。

氣候變遷成了很多投資人的隱憂， 投資助長碳排放及資助綠能產業，預料是11月蘇格蘭格拉斯哥聯合國氣候峰會的主題。

總管理資產達43兆美元的基金經理人，簽署「淨零排放資產管理人倡議」（Net Zero Asset Managers Initiative），響應聯合國的2050年前淨零排碳目標。

花旗集團、美國銀行、摩根士丹利等華爾街巨擘，也和歐洲銀行一樣做出零碳排承諾，加入今年才成立的「淨零銀行聯盟」（Net-Zero Banking Alliance）。

(時報資訊)