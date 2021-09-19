最新研究指出，全球大部分已知的石化燃料蘊藏量不應該開採，如此一來人類才能有五成的機會，將全球暖化控制在增加攝氏1.5度之內。

刊登在權威科學期刊《自然》（Nature）的研究指出，全球90％的煤炭與將近60％的石油與天然氣不該開採，應該繼續留在地底下，這樣人類才能有50％的機會，將地球溫度控制在比工業化前增加攝氏1.5度的範圍內。

研究估計，全球石油與天然氣產量必須在2050年前每年減少3％，意味著多數地區的產量目前已經登頂，或是將在未來10年之內達到高峰。

研究報告凸顯人類破釜沉舟的對抗氣候變遷努力，與政府和企業所謂的「能源轉型」行動之間，仍有一段不小的差距。

抑制石化燃料開採將衝擊倚重石油與天然氣的經濟體，石油輸出國家組織（OPEC）的成員國沙烏地阿拉伯、伊拉克和科威特的風險格外高，除非這些國家能快速將經濟轉型，豐富國家收入來源。

由倫敦大學學院（UCL）環境與能源經濟學家威爾斯比（Dan Welsby）帶領的研究團隊指出，各國應該停止開採的石化燃料蘊藏量各不相同，舉例來說，研究模型認為高污染的蘊藏量不該開採，例如加拿大的油砂與委內瑞拉石油。

根據報告顯示，擁有全球半數煤炭蘊藏量的美國、俄羅斯，以及前蘇聯國家，必須將97％的煤炭留在地底，澳洲的比重為95％，大陸與印度則必須保留76％的煤炭不開採。

此外，加拿大84％的油砂蘊藏量，以及中東國家將近三分之二的石油與天然氣蘊藏量不應開採。歐洲72％的石油與43％的天然氣蘊藏量應該維持完好。非洲半數石油與天然氣儲量不該動用。

研究團隊指出，控制地球升溫在1.5度內可能需要更多努力，因此報告的估算或許還有些保守。

(時報資訊)