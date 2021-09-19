美國總統拜登的全民接種加強劑計畫踢到鐵板，美國食品藥物管理局（FDA）的疫苗顧問小組17日否決輝瑞疫苗施打第三劑的申請，建議加強劑接種對象，只限於65歲以上長者及醫療人員等高風險群。

上周五（17日）輝瑞股價收跌1.3％；與輝瑞攜手開發新冠疫苗的德國生技公司BioNTech，股價也同步挫跌3.6％。

FDA疫苗與相關生物性產品諮詢委員會（VRBPAC）17日以16票對2票的表決結果，拒絕建議至少半年前打完兩劑疫苗的16歲以上美國民眾，追加第三劑輝瑞疫苗。

VRBPAC否決的理由是，必須全面施打第三劑的證據不夠充分，他們希望看到更多安全數據，尤其是關於年輕族群接種疫苗後罹患心肌炎的風險。

FDA即將就輝瑞申請施打第三劑做出決定，VRBPAC的建議雖不具約束力，但FDA決策時會列入考量。

VRBPAC成員、賓州大學傳染病專家奧菲特博士（Paul Offit）指出，拜登政府原本打算20日起在全美展開第三劑接種計畫，FDA顧問小組建議這項計畫「需要退一步思考」。

VRBPAC雖反對全面施打疫苗加強劑，仍建議讓年逾65歲的長者追加第三針。該小組也建議第一線醫療工作者，以及其他因職業容易接觸到COVID-19病毒的高風險群，例如教師，補打第三劑。

VRBPAC成員解釋，他們做出這項建議是基於證據顯示，這兩類人染疫得重症的風險較大，而且打了兩劑疫苗之後，免疫力下降的機率較高。

美國疾病管制預防中心（CDC）顧問小組，也預定本月22日、23日兩天開會，討論該建議哪些對象接種第三劑輝瑞疫苗。

其他國家諸如以色列、英國，老早就開始給國內民眾施打加強劑。美國上月授權免疫系統受損的人補打疫苗，據CDC報告，約有200萬人已接種第三劑。

(時報資訊)