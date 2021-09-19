攸關誰將出任日本新首相的自民黨總裁選舉已經起跑，這次參選者共有四人，其中女性就占了半數。然而為縮減日益擴大的貧富差距，四名參選人都刻意與安倍經濟學保持距離。不過他們也同意，為提振受疫情重創的日本經濟，財政與貨幣政策應該繼續維持寬鬆。

自民黨總裁選舉將在29日投開票，鑒於該黨目前在國會占多數席次，選出來的新任總裁可望將成為下任首相。日本國會將在10月4日召開臨時會，選出新首相。

這次角逐自民黨總裁選舉的有行政改革擔當大臣河野太郎、前外務大臣岸田文雄、前總務大臣高市早苗與自民黨代理幹事長野田聖子。由於這四人恐怕沒有任何一位能在首輪投票取得過半票數，外界預期這場選戰將會進入第二輪投票。

這次選戰焦點除了外交與防疫對策，經濟政策仍是外界關注的議題。以下是這四人主要經濟政見。

●河野太郎─被視為是這次問鼎日相最強競爭者的河野太郎，主張對再生能源與擴展5G網路等成長領域增加支出。他還批評前首相安倍的「安倍經濟學」只幫到企業，卻未能為日本民眾增加財富。

河野太郎在以前並要求日銀退出超寬鬆貨幣政策，不過他在最近卻改口指出，鑒於經濟仍受疫情打擊，貨幣政策有必要繼續維持寬鬆。

●岸田文雄─他矢言若選上首相，財政整合將是政策的主要支柱。他還提出規模超過30兆日圓的支出方案，並表示日銀有必要維持鉅額刺激措施，協助日本經濟抵抗疫情衝擊。

●高市早苗─曾在安倍內閣擔任總務大臣的高市早苗則對安倍經濟學進行修正，提出「早苗經濟學」。她說日本應凍結平衡預算目標，直到通膨達到日銀的2％目標，因此財政與貨幣政策都應維持寬鬆。

●野田聖子─最後一刻表明參與選戰的野田聖子，雖對日本財政與貨幣政策沒有太多著墨，不過她曾在政策演說中認為成長策略應該著重於「綠色復甦」，以協助日本達成零碳排的目標。

(時報資訊)