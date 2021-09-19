近日影響股市的雜音日增，包括：疫情捲土重來導致全球景氣混沌不明、TV面板報價下跌與DRAM報價鬆動，導致市場對科技業庫存調整疑慮升高、美國聯準會縮減QE箭在弦上，導致國際資金持續撤離新興市場等。

但在5G與AIoT已從兩年前的題材，轉為科技業的實質獲利，加上這股獲利結構性好轉的趨勢，並不會在今年底或明年嘎然而止，預期上述利空釐清後，台股將重回多頭軌道，而支撐指數上漲的動能，除5G與AIoT長期結構性趨勢延續外，下半年的催化劑包含iPhone13換機潮、各國基礎建設拉貨潮、國際資金回補潮等。

台灣科技股2020年實際獲利與2021年預估獲利分別年增43％與39％，若扣除獲利波動較大的面板股後，則獲利年增為32％與27％。

科技股連續兩年獲利的高速增長，除反映數位經濟帶來的NB與TV等宅經濟需求外，5G與AIoT更是支撐獲利結構性好轉的關鍵，因為5G手機相較同規格之4G手機，其零組件的內涵價值將提升15～20％，尤其是半導體產業的內含價值提升最為顯著。

除此，支援5G覆蓋範圍之衛星、Wi-Fi 6、固網、雲端／資料中心等亦將因此掀起新增或換機需求。今年以來拉貨動能強勁且報價陸續調漲的次族群或多或少都跟5G與AIoT有關，諸如：高速傳輸IC、電源管理IC、USB控制IC、微控制器（MCU）、ABF、銅箔等。

展望2022年，預估科技股獲利將年增7％，扣除面板後獲利將年增12％，儘管獲利增速放緩，但基期因素並不會影響股價的多頭表現，更何況未來獲利仍有上修空間。

蘋果iPhone 13系列如市場預期僅有小改款，且4款起始價格都與去年iPhone12相同，市場並未對下半年換機潮寄予太多期待。

只要蘋果新機銷售狀況稍好就能夠輕鬆打敗市場預期，支撐市場上修下半年iPhone13與全年iPhone的銷售數據。

刺激換機潮的關鍵，將來自全球仍有近9億iPhone用戶尚未升級至5G手機。其次，則是疫情導致美國家庭過去一年已累積超過2.2兆美元儲蓄，占GDP的10.5％，報復性消費動能將支撐用戶換機預算。

第三則是iPhone13容量加大但不加價，性價比較去年提升；最後，蘋果iPhone12已於今年上半年囊括華為在中國地區的市場份額，這個現象將會延續至iPhone13。預估蘋果iPhone今年出貨量年增率將由去年的3％擴大至14％，並達2.28億支，而這個預測值仍有上修空間。

美國總統拜登以「重建美好未來」為主軸，擬祭出3～4兆美元的基礎建設方案，鎖定基礎建設、綠色能源與半導體產業。8月10日已在共和與民主兩黨廣泛支持下，其中的1兆美元基礎建設法案已獲參議院通過，意味基礎建設的拉貨潮將於今年底前陸續啟動。

根據市場預估，拜登的基礎建設計畫將讓美國鋼鐵每年增加近500萬噸的需求，但在2022年之前，美國鋼鐵廠每年的產能僅有460萬噸，由此支撐美國鋼鐵供需吃緊，刺激鋼價上揚，銷美的台灣鋼廠將雨露均霑。

國際資金自今年2月以來，持續調節新興市場股市，尤其是台灣與韓國更是賣超的重心，原因除美債殖利率於2月急升、通膨自4月開始增溫、Delta疫情自7月開始肆虐外，美國聯準會縮減QE的預期，也是促使外資資金持續抽離亞股的關鍵。

但上述利空的影響已接近尾聲，尤其是待聯準會正式宣告QE縮減（推測可能會在11月例會宣布），美元升勢預期中止下，國際資金對台股或新興市場的賣壓將會減緩許多，並且有可能啟動一波資金回補潮。

投資建議部分，看好5G與AIoT趨勢下的高速傳輸IC、電源管理IC、USB控制IC、微控制器（MCU）、ABF、銅箔等；其次則是受惠iPhone13規格升級之系統級封裝（SiP）、ABF、LCP；最後則是受惠美國基礎建設的鋼鐵、PVC、電動車充電樁等。

(時報資訊)