在疫苗接種率持續提升下，越南上周已陸續對南越部分地區放寬隔離，國內南向紡纖廠台南企業、儒鴻、聚陽、廣越等產線也陸續復工，預期9月營運會比8月好轉，第四季可望恢復成長軌道。

越南隔離政策9/15起有新轉變，原停工的南越18省，部分省份放寬規定，不過胡志明市周邊疫情仍嚴峻，包含同奈、頭頓、隆安及平陽等四省，隔離政策都暫訂延長到9月20日至22日之間。

越南產線位於同奈省的台南企業，先前工廠暫時停工；在隔離政策放寬下，台南企業指出，由於廠區符合三就原則，已有部分產線恢復生產。

儒鴻在越南的主要成衣廠包括仁澤廠、展鵬廠、美春廠及隆安廠，其中三個都在胡志明市周邊；但儒鴻指出，廠區員工疫苗接種率高，在符合「三就地」原則下，一直以來並未完全停工，9月來看已度過8月突然停工的混亂期，營運表現應該會比8月好轉。

聚陽南越主要廠區位於古芝、永隆，聚陽指出，永隆省廠區已陸續復工；古芝廠因與疫情重災區胡志明市較近，公司對該廠的復工步調較謹慎，將採「漸進式復工」模式。不過聚陽指出，可確定的是9月營運一定會比8月好轉。

廣越在越南有三個廠，位於同奈、前江及古芝廠，在疫情最嚴重時，7、8月營收約減少2～3億元水準。廣越指出，隨著越南停工政策舒緩，前江、古芝廠也陸續恢復生產，產線逐步復工並加班趕工，預期第三季營運仍可望成長。而在遞延出貨下，第四季會是今年營運最旺的一季，全年營收年增2成的目標應可達成。

(時報資訊)

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